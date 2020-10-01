Діючих мерів на місцевих виборах готові підтримати 30% українців

Значна частина виборців ще не визначилися, за кого будуть голосувати

На місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, третина українців (31%) готові підтримати чинного главу населеного пункту, трохи більше (34%) проголосують за іншого кандидата, ще 35% - не визначилися в цьому питанні.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Більшість (58%) тих, хто вибирають чинного главу міста/села, оскільки вважають сильним главою населеного пункту, 16% вибирають його через те, що вважають хорошою людиною, одночасно, 20% - через те, що інші кандидати гірше.

Понад 90% знають, хто є їх міським/сільським головою, а 60% особисто зустрічали главу свого населеного пункту (насамперед мова йде про мешканців сіл).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 25-28 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 56% респондентів обов'язково візьмуть участь у місцевих виборах. Коливаються (50/50) - 20% респондентів, можливо візьмуть участь ще 8% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах сказали 15% респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лише 35% українців знають точну дату місцевих виборів в Україні. Ще 43% респондентів взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що десь у жовтні, але дати не знають, а 3% назвали неправильні дати.