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Поліція відкрила вже 142 справи через порушення виборчого процесу

Новость на русском → Четвер 01 жовтня 2020 14:52
Поліція відкрила вже 142 справи через порушення виборчого процесу Фото: поліцейський (npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

З початку виборчої кампанії місцевих виборів в Україні поліція почала 142 кримінальних провадження за фактом порушення виборчого процесу. З них 8 були відкриті за минулу добу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, з загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень 77 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 65 - з виборчим процесом.

Всього в Нацполіції зареєстрували 1808 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Також складено 273 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Найбільше повідомлень за добу зафіксовано у Львівській області - 36, у Київській - 29, у місті Києві - 15.

Нагадаємо, на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, третина українців (31%) готові підтримати діючих мерів.

Також РБК-Україна писало, що Територіальна виборча комісія (ТВК) Умані допустила до місцевих виборів чинного мера Олександра Цебрія.

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