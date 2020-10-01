Мера Умані допустили до виборів після рішення ЦВК

Територіальна виборча комісія (ТВК) Умані допустила до місцевих виборів чинного мера Олександра Цебрія. Рішення було прийнято одноголосно.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, у зв'язку з рішенням про недопуск до виборів він звернувся до Центрвиборчкому, який зобов'язав уманську комісію зареєструвати його.

"Півгодини тому таке рішення було прийнято, весь склад ТВК одноголосно проголосував, щоб включити мене в перегони... Незважаючи на те, що документи, які подавалися, були такими ж", - зазначив Цебрий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що територіальна виборча комісія Умані відмовила Цебрію в реєстрації на підставі проблем з поданими документами.

Центрвиборчком скасував цю постанову і зобов'язав уманську ТВК повторно розглянути документи. Цебрій просив визнати протиправною бездіяльність уманської комісії, оскільки вона не повідомила йому про виявлені недоліки в документах для реєстрації кандидатом на посаду мера. Зазначимо, Цебрій йде на вибори від так званої партії мерів "Пропозиція".