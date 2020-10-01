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Мэра Умани допустили к выборам после решения ЦИК

Новина українською → Умань, Четверг 01 октября 2020 12:33
Мэра Умани допустили к выборам после решения ЦИК Фото: Александр Цебрий (facebook.com/Tsebriy Oleksandr)
Автор: РБК-Украина

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Умани допустила к местным выборам действующего мэра Александра Цебрия. Решение было принято единогласно.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, в связи с решением о недопуске к выборам он обратился в Центризбирком, который обязал уманскую комиссию зарегистрировать его.

"Полчаса назад такое решение было принято, весь состав ТИК единогласно проголосовал, чтобы включить меня в гонку… Несмотря на то, что документы, которые подавались, были такими же", - отметил Цебрий.

Напомним, ранее сообщалось, что территориальная избирательная комиссия Умани отказала Цебрию в регистрации на основании проблем с поданными документами.

Центризбирком отменил это постановление и обязал уманский ТИК повторно рассмотреть документы. Цебрий просил признать противоправной бездеятельность уманской комиссии, поскольку она не сообщила ему о выявленных недостатках в документах для регистрации кандидатом на пост мэра. Отметим, Цебрий идет на выборы от так называемой партии мэров "Пропозиция".

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