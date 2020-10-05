ЦВК затвердила протоколи тервиборчкомів

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування та результати виборів. Зокрема, затверджено порядок виготовлення, передачі та вимоги до протоколів територіальних та дільничних виборчих комісій.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Порядок регулює питання виготовлення і вимоги до протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних місцевих виборів, протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу (його частини), протоколів ТВК про результати виборів (голосування) з відповідних місцевих виборів та їх передачі відповідним виборчим комісіям", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу тервиборчкомів ЦВК внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше ЦВК акредитувала 127 офіційних спостерігачів на місцевих виборах. У тому числі акредитовані 14 спостерігачів від трьох іноземних держав.

Як писало РБК-Україна, з початку виборчої кампанії місцевих виборів в Україні поліція почала 142 кримінальні справи за фактом порушення виборчого процесу, з них 8 були відкриті за минулу добу.

Зазначимо, що українці 25 жовтня вперше обиратимуть депутатів до рад усіх рівнів від громад - депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів. Перші вибори відбудуться і до 119 райрад.