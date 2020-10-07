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Полиция открыла 11 дел по кандидатам-двойникам на местных выборах

Новина українською → Украина, Среда 07 октября 2020 16:03
Полиция открыла 11 дел по кандидатам-двойникам на местных выборах Фото: Руслан Дударец (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Полиция открыла 11 уголовных дел по факту регистрации кандидатов-двойников на местные выборы в Украине. Правоохранительные органы отдельно отметили регистрацию двойников мэра Умани Александра Цебрия.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Заместитель начальника главного следственного управления Руслан Дударец отметил, что только по ситуации в Умани были открыты два уголовных производства.

"Самый вопиющий факт - регистрация "двойников" мэра Умани. Сейчас по этим фактам открыто два криминальных производства, продолжается досудебное следствие", - заявил Дударец.

Также он отметил, что существенное количество уголовных производств, связанных с подкупом избирателей и препятствованием избирательному законодательству.

"По этим фактам начато 47 и 38 криминальных производств соответственно, что составляет 80% от общей регистрации по нарушению избирательных прав граждан".

Ранее сообщалось, что МВД планирует привлечь на местные выборы мобильные группы и авиацию для реагирования в случае нарушений закона. В целом следить за порядком будут почти 140 тысяч силовиков.

Напомним, 5 октября Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов.

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