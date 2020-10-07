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Поліція відкрила 11 справ щодо кандидатів-двійників на місцевих виборах

Новость на русском → Україна, Середа 07 жовтня 2020 16:03
Поліція відкрила 11 справ щодо кандидатів-двійників на місцевих виборах Фото: Руслан Дударець (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Поліція відкрила 11 кримінальних справ за фактом реєстрації кандидатів-двійників на місцеві вибори в Україні. Правоохоронні органи окремо відзначили реєстрацію двійників мера Умані Олександра Цебрія.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Заступник начальника головного слідчого управління Руслан Дударець зазначив, що тільки по ситуації в Умані були відкриті дві кримінальні провадження.

"Самий кричущий факт - реєстрація "двійників" мера Умані. Зараз за цими фактами відкрито дві кримінальні провадження, триває досудове слідство", - заявив Дударець.

Також він зазначив, що значна кількість кримінальних проваджень, пов'язаних з підкупом виборців та перешкоджанням виборчого законодавства.

"За цими фактами розпочато 47 і 38 кримінальних проваджень відповідно, що становить 80% від загальної реєстрації щодо порушення виборчих прав громадян".

Раніше повідомлялося, що МВС планує залучити на місцеві вибори мобільні групи і авіацію для реагування в разі порушень закону. В цілому стежити за порядком будуть майже 140 тисяч силовиків.

Нагадаємо, 5 жовтня Центральна виборча комісія затвердила форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів.

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