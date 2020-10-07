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Поліція з 12 жовтня переходить на посилений режим роботи через місцеві вибори

Новость на русском → Україна , Середа 07 жовтня 2020 16:55
Поліція з 12 жовтня переходить на посилений режим роботи через місцеві вибори Фото: Ігор Клименко (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Українська поліція буде працювати в посиленому режимі з 12 жовтня до 1 листопада. Таке рішення прийнято на період виборчої кампанії і під час місцевих виборів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Ми налагодили координацію з усіма керівниками правоохоронних органів в регіонах, щоб забезпечити безпеку як під час виборчої кампанії, так і самих виборів. З 12 жовтня по 1 листопада весь особовий склад поліції буде працювати у посиленому варіанті службової діяльності", - повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.

Він додав, що кількість адміністративних протоколів (683) і розпочатих кримінальних проваджень (219) за місяць виборчої кампанії вже перевищує у 12 і 18 разів відповідно аналогічні показники під час парламентських виборів у 2019 році.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич також зазначив, що планується залучити понад 75 тисяч поліцейських, з них на охорону виборчих бюлетенів - 47 тисяч силовиків.

"Щодоби для забезпечення правопорядку на вулицях населених пунктів та на дорогах держави буде залучатися понад 10 тисяч поліцейських, це 2,7 тис. патрулів... Заплановано чергування 1200 посилених слідчо-оперативних груп", - повідомив Фацевич.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. МВС планує залучити на місцеві вибори мобільні групи та авіацію для реагування в разі порушень закону.

Нагадаємо, у Києві до Дня захисника України посилять контроль за правопорядком.

Також РБК-Україна писало, що поліція відкрила 11 справ щодо кандидатів-двійників на місцевих виборах

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