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Полиция открыла уже 205 дел из-за нарушения избирательного процесса

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 12:31
Полиция открыла уже 205 дел из-за нарушения избирательного процесса Фото: полиция (facebook.com odesapolice)
Автор: Андрей Козловский

С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 205 уголовных производств по факту нарушения избирательного процесса. Из них 10 были открыты в течении минувших суток.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Таким образом, из общего количества начатых уголовных производств 108 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 97 - связанные с избирательным процессом.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 2683 сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего из них были зафиксированы в Киевской области - 365, в городе Киеве - 249 и в Днепропетровской области - 189.

Также правоохранители составили 461 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, на местных выборах, которые состоятся 25 октября, треть украинцев (31%) готовы поддержать действующих мэров.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса не смогут состояться.

Также РБК-Украина писало, что Национальная полиция отрицает политизацию своей работы во время местных выборов.

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