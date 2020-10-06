Полиция открыла уже 205 дел из-за нарушения избирательного процесса

С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 205 уголовных производств по факту нарушения избирательного процесса. Из них 10 были открыты в течении минувших суток.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Таким образом, из общего количества начатых уголовных производств 108 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 97 - связанные с избирательным процессом.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 2683 сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего из них были зафиксированы в Киевской области - 365, в городе Киеве - 249 и в Днепропетровской области - 189.

Также правоохранители составили 461 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, на местных выборах, которые состоятся 25 октября, треть украинцев (31%) готовы поддержать действующих мэров.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса не смогут состояться.

Также РБК-Украина писало, что Национальная полиция отрицает политизацию своей работы во время местных выборов.