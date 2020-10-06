Поліція відкрила вже 205 справ через порушення виборчого процесу

З початку виборчої кампанії місцевих виборів в Україні поліція почала 205 кримінальних проваджень за фактом порушення виборчого процесу. З них 10 були відкриті протягом минулої доби.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Таким чином, із загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень 108 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 97 - пов’язані з виборчим процесом. Також правоохоронці склали 461 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Усього із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 2683 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше з них були зафіксовані у Київській області - 365, у місті Києві - 249 та у Дніпропетровській області - 189.

Також правоохоронці склали 461 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, третина українців (31%) готові підтримати діючих мерів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу не зможуть відбутись.

Також РБК-Україна писало, що Національна поліція заперечує політизацію своєї роботи під час місцевих виборів.