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Місцеві вибори: Нацполіція заперечує політизацію своєї роботи

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 08:27
Місцеві вибори: Нацполіція заперечує політизацію своєї роботи Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Національна поліція заперечує політизацію своєї роботи під час місцевих виборів. Правоохоронці реєструють повідомлення про можливі порушення щодо всіх політичних сил.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, поліція може документально підтвердити свою аполітичність.

"Ми проводили наради з керівниками областей і підкреслювали, що ми поза політикою. Будь-які нападки і, скажімо так, зауваження щодо того чи іншого політичного табору ми можемо пояснити і підтвердити документально. Будь-яке повідомлення про порушення, яке йде від якоїсь політичної сили чи від якогось кандидата, ми перевіряємо і реєструємо. Без винятків", - сказав Клименко.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили 190 кримінальних справ у зв'язку з можливими порушеннями виборчого процесу. З них 101 повідомлення пов'язано з порушеннями виборчого законодавства.

Також в матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів" повідомлялося, що найбрудніші виборчі кампанії очікуються у великих обласних центрах, таких як Київ, Львів, Дніпро, Одеса та інші.

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