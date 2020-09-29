Кандидат в мэры Харькова от "Слуги народа": что известно об Алексее Кучере

"Слуга народа" решила выдвинуть на пост мэра Харькова главу государственной администрации области Алексея Кучера. Что известно о кандидате, который будет бороться за кресло Харьковского городского головы от президентской партии – в материале РБК-Украина.
Алексей Кучер перебрался в кресло главы Харьковской ОГА из сессионного зала парламента. На этих местных выборах президентская политсила "Слуга народа" решила выдвинуть тридцатипятилетнего чиновника на пост мэра облцентра.
Алексей Кучер (facebook.com.olexiykucher.kh)
Родился Кучер в селе Новорайск Бериславского района на Херсонщине. Первое высшее образование получил в Педагогическом университете им. Г. Сковороды по специальности "физическое воспитание", затем окончил Национальный юридический университет им. Я. Мудрого, специальность "правоведение".
С 2005 года Кучер работал в районных суде и прокуратуре в Харькове. А с 2011-го занялся индивидуальной адвокатской деятельностью, основав собственную компанию "Дартли Груп".
В 2017-м Кучер защищал интересы одного из фигурантов так называемого дела о "рюкзаках Авакова" – Владимира Литвина. Впрочем, Литвин – представитель фирмы, получившей тендер на поставку рюкзаков – признал себя виновным и компенсировал государству несколькомиллионный ущерб.
Алексей Кучер (facebook.com.olexiykucher.kh)
В 2019 году Кучер стал народным депутатом от "Слуги народа". Он победил в одномандатном округе №179 в Харьковской области с почти 51% голосов. Несколько месяцев спустя, президент назначил Кучера главой госадминистрации в этой области. Интересно, что в марте вместо него по округу в Раду прошла его предшественник на посту главы ОГА Юлия Светличная.
Журналисты "Схем" утверждают, что Кучер тесно связан с Вадимом Слюсаревым. По их данным, бизнесмен якобы имел влияние на формирование списка мажоритарщиков от СН в Харьковской области.
За менее чем год на посту главы ОГА Кучера успел обжиться конфликтом с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Напряжение между ними накалилось после введения общенационального карантина в стране, когда оба пытались взять "шефство" над борьбой с эпидемией в регионе.
В конце марта Кернес в соцсетях назвал его "тандем" с бизнесменом Ярославским "танком", а Кучера – "молью". Он заявил, что если бы в 90-х ему "попался такой, как Кучер", он бы его "раздавил как клопа".
В ответ глава ОГА заявил, что этот "танк похож на трактор производства ХТЗ" (Харьковского тракторного завода, – ред). Но уже вскоре Кучер признал, что погорячился и что "сейчас не время для эмоций". По одной из версий, "охлаждать пыл" главы ОГА пришлось лично президенту.