Кандидат в мэры Харькова от "Слуги народа": что известно об Алексее Кучере

"Слуга народа" решила выдвинуть на пост мэра Харькова главу государственной администрации области Алексея Кучера. Что известно о кандидате, который будет бороться за кресло Харьковского городского головы от президентской партии – в материале РБК-Украина.

Алексей Кучер перебрался в кресло главы Харьковской ОГА из сессионного зала парламента. На этих местных выборах президентская политсила "Слуга народа" решила выдвинуть тридцатипятилетнего чиновника на пост мэра облцентра.

Алексей Кучер (facebook.com.olexiykucher.kh)

Биография Алексея Кучера

Родился Кучер в селе Новорайск Бериславского района на Херсонщине. Первое высшее образование получил в Педагогическом университете им. Г. Сковороды по специальности "физическое воспитание", затем окончил Национальный юридический университет им. Я. Мудрого, специальность "правоведение".

С 2005 года Кучер работал в районных суде и прокуратуре в Харькове. А с 2011-го занялся индивидуальной адвокатской деятельностью, основав собственную компанию "Дартли Груп".

В 2017-м Кучер защищал интересы одного из фигурантов так называемого дела о "рюкзаках Авакова" – Владимира Литвина. Впрочем, Литвин – представитель фирмы, получившей тендер на поставку рюкзаков – признал себя виновным и компенсировал государству несколькомиллионный ущерб.

Алексей Кучер (facebook.com.olexiykucher.kh)

Стремительный политический год

В 2019 году Кучер стал народным депутатом от "Слуги народа". Он победил в одномандатном округе №179 в Харьковской области с почти 51% голосов. Несколько месяцев спустя, президент назначил Кучера главой госадминистрации в этой области. Интересно, что в марте вместо него по округу в Раду прошла его предшественник на посту главы ОГА Юлия Светличная.

Журналисты "Схем" утверждают, что Кучер тесно связан с Вадимом Слюсаревым. По их данным, бизнесмен якобы имел влияние на формирование списка мажоритарщиков от СН в Харьковской области.

За менее чем год на посту главы ОГА Кучера успел обжиться конфликтом с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Напряжение между ними накалилось после введения общенационального карантина в стране, когда оба пытались взять "шефство" над борьбой с эпидемией в регионе.

В конце марта Кернес в соцсетях назвал его "тандем" с бизнесменом Ярославским "танком", а Кучера – "молью". Он заявил, что если бы в 90-х ему "попался такой, как Кучер", он бы его "раздавил как клопа".

В ответ глава ОГА заявил, что этот "танк похож на трактор производства ХТЗ" (Харьковского тракторного завода, – ред). Но уже вскоре Кучер признал, что погорячился и что "сейчас не время для эмоций". По одной из версий, "охлаждать пыл" главы ОГА пришлось лично президенту.