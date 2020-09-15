Претенденты на пост мэра Харькова: полный список

Выборы мэра Харькова пройдут в рамках очередных местных выборов 25 октября 2020. Главные оппоненты в борьбе за кресло городского главы определились еще до официального старта избирательной кампании. Что известно об основных кандидатах на пост мэра - в материале РБК-Украина.

Геннадий Кернес

Действующий мэр баллотируется на местных выборах от “Блока Кернеса “Успешный Харьков”. Геннадий Кернес возглавляет городской совет на протяжении 10 лет - дважды побеждал на выборах мэра в 2010 и 2015 годах.

До прихода в политику Кернес занимался предпринимательской деятельностью, возглавлял многопрофильное АО "НПК-Холдинг" (аренда недвижимости и транспорта, коммерческие услуги, СМИ, в т.ч. “Седьмой канал”, “Тонис”, “Вечерний Харьков”).

Был избран депутатом Харьковского горсовета в 1998 году, с 2006 - секретарь горсовета, с 2010 - и.о. мэра (после назначения Михаила Добкина главой Харьковской ОГА). Победил на выборах городского головы в 2010 году.

В апреле 2014 года на жизнь Геннадия Кернеса было совершено покушение. По заявлению его самого, причиной инцидента могла стать его политическая позиция, а причастными к покушению Кернес называл Арсена Авакова и Игоря Балуту. После реабилитации в израильской клинике продолжил работу городским главой Харькова. Из-за полученных травм передвигается в инвалидной коляске.

До 2014 года Кернес был членом “Партии Регионов”, а в 2015-м повторно баллотировался в мэры уже от партии “Возрождение”, с результатом 65,8% голосов продолжил работу на посту. Участвовал в парламентских выборах 2019 от “Оппозиционного блока” под №3, но партия не преодолела проходной барьер.

Геннадий Кернес (РБК-Украина)

Александр Фельдман

Кандидат на должность городского главы Харькова от “Оппозиционной платформы - За життя”.

Александр Фельдман избирался в Верховную раду IV-VI, VIII созывов. С 2005 по 2011 года - член партии Юлии Тимошенко ВО “Батькивщина”, возглавлял партийную организацию в Харькове. В 2011 году перешел в “Партию Регионов”. На парламентских выборах 2019 баллотировался по мажоритарному округу №174 от “Оппозиционной платформы - За життя”. Прошел в ВР IX cозыва, назначен секретарем Комитета по вопросам экологической политики.

Фельдман известен своей общественной и благотворительной деятельностью. До карьеры в политике занимался бизнесом - возглавлял концерн “АВЕК и Ко”, владелец рынка “Барабашово”.

В 1997 году создал городской благотворительный фонд, который позднее был переформатирован в международный “Фонд Александра Фельдмана”. Среди проектов фонда - харьковский “Фельдман-Экопарк” (бесплатный для посещения ландшафтный парк, зоопарк, реабилитационный центр для животных).

Фельдман является президентом “Украинского еврейского комитета”, член правления международной организации “Религии за мир”, президент Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных.

Александр Фельдман (facebook.com/pochta.feldman)

Алексей Кучер

Выдвигается на должность харьковского мэра от партии “Слуга народа”.

Алексей Кучер возглавляет Харьковскую областную государственную администрацию с 5 ноября 2019 года. Ранее - народный депутат Верховной рады IX cозыва от партии “Слуга народа”.

Кучер победил на парламентских выборах 2019 по мажоритарному округу №179 (Харьковская область) с 50,6% голосов, опередив ближайшего оппонента в 3 раза. В ВР был назначен председателем подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказании правовой помощи. Также возглавлял межфракционное объединение “Слобожанщина”.

До начала политической карьеры Алексей Кучер занимался адвокатской деятельностью, преподавал в Высшей школе адвокатуры.

Алексей Кучер (facebook.com/olexiykucher.kh)

Никита Соловьев

Примет участие в выборах мэра Харькова 2020 от партии “Демократическая Сокира”.

Никита Соловьев возглавляет городскую организацию политсилы “Демсокира” с 2019 года. Баллотировался на парламентских выборах 2019 по мажоритарному округу №169 Харькова, однако не набрал необходимого количества голосов (победу на округе одержал кандидат “Слуги народа” Александр Куницкий).

Соловьев является активным общественным деятелем, участник городских акций против застроек, организатор митинга в Харькове в поддержку украинских военных “Нет капитуляции”. Имеет высшее техническое образование, автор нескольких курсов по физике. Также окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого, участвовал в разработке ряда законопроектов.

Игорь Черняк

Баллотируется в городской совет Харькова на местных выборах 2020 с командой “Блок Юлии Светличной “Разом”.

В 2015 году Игорь Черняк был избран депутатом харьковского городского совета VII созыва. Вошел в состав комиссии по вопросам градостроения и архитектуры. Инициатор создания “Харьковского антикоррупционного центра”, с 2014 года - участник волонтерской группы “Сила помощи”, оказывающей поддержку украинским военным и переселенцам.

Имеет высшее юридическое образование, занимается адвокатской деятельностью, управляющий партнер в компании “ACF PARTNERS”.

Накануне старта избирательной кампании 2020 в Харькове Игорь Черняк объявил, что на очередных выборах присоединится к партии экс-губернатора Харьковщины “Блок Юлии Светличной “Разом”.

Игорь Черняк (facebook.com/igor.cherniak.121)

Олег Абрамичев

Кандидат на должность харьковского городского головы от партии “Европейская солидарность”.

Олег Абрамичев является лидером городской партийной организации “Европейской солидарности”. Также занимается волонтерской деятельностью, известен под позывным “Пиротехник”. Один из учредителей “Благотворительного фонда Сергея Жадана”.

С начала военных действий на Донбассе в 2014 году и на протяжении последних шести лет оказывает помощь военнослужащим и гражданским в зоне конфликта. Организовывает на фронте концерты и творческие выступления с участием известных музыкантов, поэтов, актеров.

На местных выборах 2015 года Олег Абрамичев баллотировался в харьковский горсовет с “Волонтерской партией Украины”, но не набрал достаточного числа голосов.

Олег Абрамичев (facebook.com/abramychevjleg)

Александра Нарыжная

Примет участие в выборах мэра Харькова 25 октября 2020 от партии “Голос”. Общественный деятель, архитектор-урбанист.

Александра Нарыжная возглавляет организацию “Городские реформы”, объединившую архитекторов и активистов Харькова для улучшения городской инфраструктуры, развития общественных пространств. В частности, Нарыжная работает над реализацией проекта интегрированного развития Киевского района.

В 2017 году исполняла обязанности руководителя частного образовательного института “Харьковская школа архитектуры”, с 2018 года - проректор ХША.

Александра Нарыжная (facebook.com/oleksandra.naryzhna)