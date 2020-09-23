Претенденти на пост мера Харкова: повний список

Вибори мера Харкова пройдуть в рамках чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020. Головні опоненти в боротьбі за крісло міського голови визначилися ще до офіційного старту виборчої кампанії. Що відомо про основних кандидатів на пост мера - в матеріалі РБК-Україна.

Геннадій Кернес

Чинний мер балотується на місцевих виборах від "Блоку Кернеса "Успішний Харків". Геннадій Кернес очолює міську раду впродовж 10 років - двічі перемагав на виборах мера в 2010 і 2015 роках.

До приходу в політику Кернес займався підприємницькою діяльністю, очолював багатопрофільне АТ "НПК-Холдинг" (оренда нерухомості та транспорту, комерційні послуги, ЗМІ, в т. ч. "Сьомий канал", "Тоніс", "Вечірній Харків").

Був обраний депутатом Харківської міськради в 1998 році, з 2006 - секретар міськради, з 2010 - в.о. мера (після призначення Михайла Добкіна головою Харківської ОДА). Переміг на виборах міського голови у 2010 році.

У квітні 2014 року на життя Геннадія Кернеса було скоєно замах. За заявою його самого, причиною інциденту могла стати його політична позиція, а причетними до замаху Кернес називав Арсена Авакова та Ігоря Балуту. Після реабілітації в ізраїльській клініці продовжив роботу міським головою Харкова. Через отримані травми пересувається в інвалідному візку.

До 2014 року Кернес був членом "Партії Регіонів", а в 2015-му повторно балотувався в мери від партії "Відродження", з результатом 65,8% голосів продовжив роботу на посаді. Брав участь у парламентських виборах 2019 від "Опозиційного блоку" під №3, але партія не подолала прохідний бар'єр.

Геннадій Кернес (РБК-Україна)

Олександр Фельдман

Кандидат на посаду міського голови Харкова від "Опозиційної платформи - За життя".

Олександр Фельдман обирався до Верховної ради IV-VI, VIII скликань. З 2005 по 2011 роки - член партії Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина", очолював партійну організацію в Харкові. У 2011 році перейшов у "Партію Регіонів". На парламентських виборах 2019 балотувався по мажоритарному округу №174 від "Опозиційної платформи - За життя". Пройшов у ВР IX скликання, призначений секретарем Комітету з питань екологічної політики.

Фельдман відомий своєю громадською і благодійною діяльністю. До кар'єри в політиці займався бізнесом - очолював концерн "АВЕК і Ко", власник ринку "Барабашово".

У 1997 році створив міський благодійний фонд, який пізніше був переформатований в міжнародний "Фонд Олександра Фельдмана". Серед проектів фонду - харківський "Фельдман-Екопарк" (безкоштовний для відвідування ландшафтний парк, зоопарк, реабілітаційний центр для тварин).

Фельдман є президентом "Українського єврейського комітету", член правління міжнародної організації "Релігії за мир", президент Всесвітнього відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин.

Олександр Фельдман (facebook.com/pochta.feldman)

Олексій Кучер

Висувається на посаду харківського мера від партії "Слуга народу".

Олексій Кучер очолює Харківську обласну державну адміністрацію з 5 листопада 2019 року. Раніше - народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".

Кучер переміг на парламентських виборах 2019 по мажоритарному округу №179 (Харківська область) з 50,6% голосів, випередивши найближчого опонента в 3 рази. У ВР був призначений головою підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів наданні правової допомоги. Також очолював міжфракційне об'єднання "Слобожанщина".

До початку політичної кар'єри Олексій Кучер займався адвокатською діяльністю, викладав у Вищій школі адвокатури.

Олексій Кучер (facebook.com/olexiykucher.kh)

Микита Соловйов

Візьме участь у виборах мера Харкова 2020 від партії "Демократична Сокира".

Микита Соловйов очолює міську організацію політсили "Демсокира" з 2019 року. Балотувався на парламентських виборах 2019 по мажоритарному округу №169 Харкова, однак не набрав необхідної кількості голосів (перемогу на окрузі здобув кандидат "Слуги народу" Олександр Куницький).

Соловйов є активним громадським діячем, учасник міських акцій проти забудов, організатор мітингу у Харкові у підтримку українських військових "Ні капітуляції". Має вищу технічну освіту, автор кількох курсів з фізики. Також закінчив Національний юридичний університет імені. Ярослава Мудрого, брав участь у розробці низки законопроектів.

Ігор Черняк

Балотується до міської ради Харкова на місцевих виборах 2020 з командою "Блок Юлії Світличної "Разом".

У 2015 році Ігор Черняк був обраний депутатом харківської міської ради VII скликання. Увійшов до складу комісії з питань містобудування та архітектури. Ініціатор створення "Харківського антикорупційного центру", з 2014 року - учасник волонтерської групи "Сила допомоги", що надає підтримку українським військовим і переселенцям.

Має вищу юридичну освіту, займається адвокатською діяльністю, керуючий партнер компанії "ACF PARTNERS".

Напередодні старту виборчої кампанії 2020 у Харкові Ігор Черняк оголосив, що на чергових виборах приєднається до партії екс-губернатора Харківщини "Блок Юлії Світличної "Разом".

Ігор Черняк (facebook.com/igor.cherniak.121)

Олег Абрамичев

Кандидат на посаду харківського міського голови від партії "Європейська солідарність".

Олег Абрамичев є лідером міської партійної організації "Європейської солідарності". Також займається волонтерською діяльністю, відомий під позивним "Піротехнік". Один із засновників "Благодійного фонду Сергія Жадана".

З початку військових дій на Донбасі в 2014 році і протягом останніх шести років надає допомогу військовослужбовцям та цивільним в зоні конфлікту. Організовує на фронті концерти і творчі виступи за участю відомих музикантів, поетів, акторів.

На місцевих виборах 2015 року Олег Абрамичев балотувався у харківську міськраду з "Волонтерської партією України", але не набрав достатньої кількості голосів.

Олег Абрамичев (facebook.com/abramychevjleg)

Олександра Нарижна

Візьме участь у виборах мера Харкова 25 жовтня 2020 від партії "Голос". Громадський діяч, архітектор-урбаніст.

Олександра Нарижна очолює організацію "Міські реформи", що об'єднала архітекторів та активістів Харкова для поліпшення міської інфраструктури, розвитку громадських просторів. Зокрема, Нарижна працює над реалізацією проекту інтегрованого розвитку Київського району.

У 2017 році виконувала обов'язки керівника приватного навчального інституту "Харківська школа архітектури", з 2018 року - проректор ХША.

Олександра Нарижна (facebook.com/oleksandra.naryzhna)

Михайло Добкін

Балотується в мери Харкова на виборах 2020 як самовисуванець.

Михайло Добкін є попередником Геннардія Кернеса на посаді Харківського міського голови. Обіймав цю посаду з 2006 по 2010 рік. Після чого протягом 4-х років був головою Харківської обласної державної адміністрації.

У 2014 році Добкін брав участь в президентських виборах від "Партії Регіонів", але отримав 3,03% підтримки виборців. Пройшов до Верховної Ради VIII скликання під №3 партійного списку "Опозиційного блоку".

У 2018 році зареєстрував власну партію "Християнські соціалісти". Однак на парламентських виборах 2019 балотувався від "Опозиційної платформи - "За життя" по мажоритарному округу №178 Харківської області, але не зміг пройти до ВР IX скликання.

Перед початком виборчої кампанії місцевих виборів 2020 Михайло Добкін заявляв про намір йти в мери Києва, але 23 вересня подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом в Харкові.

Михайло Добкін (РБК-Україна)

Тарас Ситенко

Оголосив про участь у виборах мера Харкова як самовисуванець.

Тарас Ситенко очолює міську організацію партії "Самопоміч" з 2014 року. За результатами місцевих виборів 2015, став депутатом Харківської міської ради. Є головою комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестиційних, спортивних та іміджевих проектів.

Ситенко балотувався на минулих виборах мера, але програв Геннадію Кернесу, набрав 12,3% голосів.

З 2015 року Тарас Ситенко керує харківською будівельною компанією "Комфорт Строй". Займається громадською діяльністю - засновник "Товариства учасників руху", "Федерації сучасного п'ятиборства Харківської області".

Тарас Ситенко (facebook.com/Sitenko Taras)