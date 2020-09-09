Список кандидатів у мери на місцевих виборах по містах України

25 жовтня під час місцевих виборів 2020 українці будуть голосувати за кандидатів у мери. Що відомо про претендентів на посаду керівників міських рад, хто балотується в найбільших містах - в матеріалі РБК-Україна.

Як будуть проходити вибори мера

Голосування за кандидатів в мери міст в Україні проходить в рамках місцевих виборів на 5-й рік повноважень діючих органів влади.

Виборча кампанія 2020 на Україні стартувала 5 вересня, а вибори відбудуться в неділю 25 жовтня.

Згідно з новим Виборчим законодавством, в містах з населенням понад 75 тисяч осіб вибори мера можуть організовуватися в два тури. Якщо на першому етапі жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, буде призначено повторне голосування. До другого туру вийдуть два претенденти з найбільшим рівнем підтримки виборців.

Київ

Віталій Кличко - діючий міський голова столиці. Наприкінці травня оголосив, що піде на майбутні вибори в Києві і буде висуватися від власної партії "УДАР". Кличко працює на посаді столичного міського голови шостий рік - переміг з партією "УДАР" на позачергових виборах у 2014 році (56,7% голосів); в 2015 році висувався від БПП і здобув перемогу в другому турі з 64,1% голосів.

Ірина Верещук - висувається від партії "Слуга народу". Перемогла на праймеріз політсили зі значним відривом від інших претендентів, в числі яких були Олександр Дубінський, Микола Тищенко та ін. Верещук - народний депутат ВР IX скликання від "Слуги народу", в минулому - глава міськради Рави-Руської (Львівська область).

Сергій Притула - балотується в мери Києва від партії "Голос". Дане рішення було прийнято на з'їзді політсили. Волонтер, шоумен і телеведучий брав участь в парламентських виборах 2019 від "Голосу" під №30, але не пройшов до Верховної ради.

Олексій Кучеренко - кандидат від партії ВО "Батьківщина". Народний депутат Верховної ради IX скликання. У 2000-2001 рр очолював Запорізьку ОДА, міністр з питань житлово-комунального господарства в 2007-2010 рр, засновник і глава "Спілки власників житла".

Андрій Іллєнко - йде на вибори мера Києва від ВО "Свобода". Народний депутат VII і VIIІ скликань ВР по мажоритарному округу №215 (Київ). Заступник голови ВО "Свобода". Брав участь у виборах столичного міського голови в 2014 році, зайняв 6 місце.

Микола Томенко - балотується від партії "Рідна країна", яку очолює з 2016 року. Депутат Верховної ради IV-VIII скликань, віце-прем'єр в уряді Юлії Тимошенко в 2005 році, віце-спікер парламенту в 2007-му і 2008-2012 рр.

Борислав Береза ​​- висувається в мери Києва вдруге. На виборах 2015 року посів друге місце з 32,3% голосів, поступившись Віталію Кличку. У 2020 році балотується від "ЕкоПартіі". У 2014 році очолював інформаційний відділ "Правого сектора", з 2014-го по 2019 - народний депутат ВР VIII скликання.

Єгор Фірсов - кандидат від партії "Екологічна альтернатива". Народний депутат від БПП "Солідарність" у 2014-2016 рр. Працював на посаді т.в.о. глави Держекоінспекції України в 2019-2020 рр.

Харків

Геннадій Кернес - балотується втретє на посаду харківського мера. Здобув перемогу на місцевих виборах в 2010 і 2015 роках. У цій виборчій кампанії висувається від нової партії "Блок Кернеса "Успішний Харків".

Олександр Фельдман - кандидат в мери Харкова від "Опозиційної платформи - За життя". Підприємець, меценат, народний депутат IV-VI, VIII-IX скликань Верховної ради. Секретар парламентського комітету ВР з питань екологічної політики з 2019 року.

Олексій Кучер - висувається від партії "Слуга народу". Займає посаду голови Харківської обласної державної адміністрації з 5 листопада 2019 року, раніше - нардеп IX скликання ВР від "Слуги народу". Пройшов до парламенту по мажоритарному округу № 179 (Харківська область).

Микита Соловйов - йде на вибори мера Харкова від "Демократичної Сокири". Очолює міську організацію політсили з 2019 року. Юрист, підприємець. Брав участь в парламентських виборах 2019 по 169 округу Харківської області, не пройшов до ВР.

Ігор Черняк - балотується до міської ради Харкова з командою "Блок Юлії Світличної "Разом". Черняк - депутат Харківської міськради з 2015 року, ініціатор створення "Харківського антикорупційного центру".

Олег Абрамичев - кандидат від "Європейської солідарності". Лідер партійної організації в Харкові. Займається волонтерською діяльністю, один із засновників "Благодійного фонду Сергія Жадана".

Олександра Нарижна - заявила про участь у виборах мера від партії "Голос". Глава організації "Міські реформи", архітектор-урбаніст, проректор "Харківської школи архітектури".

Львів

Андрій Садовий - діючий мер Львова, займає крісло міського голови з 2006 року. Висуває свою кандидатуру в 4-й раз. Засновник партії "Об`єднання "Самопоміч", балотувався в президенти в 2019 році.

Тарас Кльофа - кандидат в мери від партії "Слуга народу". Позафракційний депутат міськради, до 2020 року входив до фракції "Об`єднання "Самопоміч". Заслужений лікар України, заступник начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Ігор Зінкевич - балотується від нової львівської партії "Варта". У 2015 році брав участь у виборах мера від "УКРОПу", депутат Львівської міськради, колишній співробітник Нацполіціі, засновник Facebook-спільноти "Варта1".

Ярослав Рущишин - кандидат від партії "Голос". Народний депутат Верховної ради IX скликання, пройшов по мажоритарному округу №117 Львівської області від "Голосу", підприємець, громадський діяч.

Руслан Кошулинський - заявив про намір балотуватися в мери Львова вдруге. На виборах 2015 - кандидат від ВО "Свобода", програв Андрію Садовому. Кошулинський брав участь в президентських виборах 2019 від об'єднаних націоналістичних сил, нардеп ВР VII скликання від ВО "Свобода".

Володимир Гірняк - висувається від партії "Громадянська позиція". Глава координаційної ради політсили. У 2015-2019 рр - заступник голови Львівської обласної ради.

Олег Синютка - екс-голова Львівської обласної ради (2014 -2019 рр), народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Європейська солідарність", член президії, і політради партії.

Дніпро

Борис Філатов - діючий мер Дніпра, балотується вдруге. Висуває свою кандидатуру від партії "Пропозиція". У 2015 році брав участь у виборах від партії "УКРОП", переміг у другому турі з 52,31% голосів. До обрання - нардеп Верховної ради VIII скликання.

Олександр Вілкул - йде на вибори 2020 на Дніпрі з "Блоком "Українська перспектива" (офційно ще не підтвердив своє висунення в мери). Брав участь в боротьбі за крісло міського голови на минулих виборах від "Опозиційного блоку", програв Філатову. Голова Дніпропетровської ОДА в 2010-2012 рр, віце-прем'єр (2012-2014 рр).

Сергій Риженко - кандидат від "Слуги народу", депутат обласної ради, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. У 2010 - 2011 рр - голова Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Ігор Куліченко - балотується від політсили "Наш край". Обіймав посаду міського голови Дніпра з 2000 по 2014 рік, переобирався тричі. Екс-президент Асоціації міст України.

Сергій Нікітін - представник "Опозиційної платформи - За життя" на майбутніх виборах. Юрист, депутат міської ради, голова фракції "За життя", керівник Дніпровської партійної організації ОПЗЖ.

Загід Краснов - лідер громадської організації "Громадська сила". Підприємець, громадський активіст. Депутат міської ради Дніпра з 2015 року, член комісії міськради з питань етики, материнства і партнерських відносин.

Одеса

Геннадій Труханов - мер Одеси з 2014 року, анонсував свою участь в чергових виборах міського голови 25 жовтня 2020 року. Народний депутат ВР VII скликання від "Партії Регіонів", з 2019 року - співголова політсили "Довіряй справам".

Олег Філімонов - народний артист України, актор, ведучий гумористичних програм "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу" і ін. Кандидатуру Олега Філімонова на посаду міського голови Одеси висунули на з'їзді партії "Слуга народу".

Наталя Делієва - балотується від партії "Голос" на виборах 2020. Займає посаду керівника одеської обласної організації "Голосу", голова громадської організації "Асоціація жінок України "Дія ", раніше очолювала театр "Маски Шоу".

Петро Обухов - глава одеської партійної організації "Європейської солідарності", названий єдиним потенційним кандидатом в мери під час зустрічі з виборцями Одеси. Підприємець, програміст, працював над інтернет-проектами таксі "Бонд", видання "Думська".

Едуард Гурвіц - висувається від власної партії "Блок Едуарда Гурвіца". Двічі обіймав посаду міського голови (1994-1998, 2005-2010 рр). Депутат Верховної ради II, III (безпартійний), IV ( "Наша Україна") і VII скликань ("УДАР").

Нагадаємо, виборчий процес виборів до місцевих органів влади стартував 5 вересня, а висування кандидатів триватиме з 15 до 24 вересня.

Раніше РБК-Україна писало про основні особливості і правила виборчої кампанії місцевих виборів 2020 році.