Список кандидатов в мэры на местных выборах по городам Украины

25 октября во время местных выборов 2020 украинцам предстоит голосование за кандидатов в мэры. Что известно о претендентах на пост глав городских советов, кто баллотируется в крупнейших городах - в материале РБК-Украина.

Как будут проходить выборы мэра

Голосование за кандидатов в мэры городов в Украине проходит в рамках местных выборов на 5-й год полномочий действующих органов власти.

Избирательная кампания 2020 в Украине стартовала 5 сентября, а выборы состоятся в воскресенье 25 октября.

Согласно новому Избирательному законодательству, в городах с населением от 75 тысяч человек выборы мэра могут организовываться в два тура. Если на первом этапе ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначено повторное голосование. Во второй тур выйдут два претендента с наибольшим уровнем поддержки избирателей.

Киев

Виталий Кличко - действующий городской голова столицы. В конце мая объявил, что пойдет на предстоящие выборы в Киеве и будет выдвигаться от собственной партии “УДАР”. Кличко работает на посту столичного городского головы шестой год - победил с партией “УДАР” на внеочередных выборах в 2014 году (56,7% голосов); в 2015 году выдвигался от БПП и одержал победу во втором туре с 64,1% голосов.

Ирина Верещук - выдвигается от партии “Слуга народа”. Победила на праймериз политсилы со значительным отрывом от других претендентов, в числе которых были Александр Дубинский, Николай Тищенко и др. Верещук - народный депутат ВР IX созыва от “Слуги народа”, в прошлом - глава горсовета Равы-Русской (Львовская область).

Сергей Притула - баллотируется в мэры Киева от партии “Голос”. Данное решение было принято на съезде политсилы. Волонтер, шоумен и телеведущий участвовал в парламентских выборах 2019 от “Голоса” под №30, но не прошел в Верховную раду.

Алексей Кучеренко - кандидат от партии ВО “Батькивщина”. Народный депутат Верховной рады IX созыва. В 2000-2001 гг возглавлял Запорожскую ОГА, министр по вопросам ЖКХ в 2007- 2010 гг, основатель и глава “Союза собственников жилья”.

Андрей Ильенко - идет на выборы мэра Киева от ВО “Свобода”. Народный депутат VII и VIIІ созывов ВР по мажоритарному округу №215 (Киев). Заместитель главы ВО “Свобода”. Участвовал в выборах столичного городского головы в 2014 году, занял 6 место.

Николай Томенко - баллотируется от партии “Рідна країна”, которую возглавляет с 2016 года. Депутат Верховной рады IV-VIII созывов, вице-премьер в правительстве Юлии Тимошенко в 2005 году, вице-спикер парламента в 2007-м и 2008-2012 гг.

Борислав Береза - выдвигается в мэры Киева во второй раз. На выборах 2015 года занял второе место с 32,3% голосов, уступив Виталию Кличко. В 2020 году баллотируется от “ЭкоПартии”. В 2014 году возглавлял информационный отдел “Правого сектора”, с 2014-го по 2019 - народный депутат ВР VIII созыва.

Егор Фирсов - кандидат от партии “Экологическая альтернатива”. Народный депутат от БПП “Солидарность” в 2014-2016 гг. Работал на должности в.и.о. главы Госэкоинспекции Украины в 2019-2020 гг.

Харьков

Геннадий Кернес - баллотируется в третий раз на пост харьковского градоначальника. Одержал победу на местных выборах в 2010 и 2015 годах . В этой избирательной кампании выдвигается от новой партии “Блок Кернеса “Успешный Харьков”.

Александр Фельдман - кандидат в мэры Харькова от “Оппозиционной платформы - За життя”. Предприниматель, меценат, народный депутат IV-VI, VIII-IX созывов Верховной рады. Секретарь парламентского комитета ВР по вопросам экологической политики с 2019 года.

Алексей Кучер - выдвигается от партии “Слуга народа”. Занимает должность председателя Харьковской облгосадминистрации с 5 ноября 2019 года, ранее - нардеп IX созыва ВР от “Слуги народа”. Прошел в парламент по мажоритарному округу № 179 (Харьковская область).

Никита Соловьев - идет на выборы мэра Харькова от “Демократической Сокиры”. Возглавляет городскую организацию политсилы с 2019 года. Юрист, предприниматель. Участвовал в парламентских выборах 2019 по 169 округу Харьковской области, не прошел в ВР.

Игорь Черняк - баллотируется в городской совет Харькова с командой “Блок Юлии Светличной “Разом”. Черняк - депутат харьковского горсовета с 2015 года, инициатор создания “Харьковского антикоррупционного центра”.

Олег Абрамичев - кандидат от “Европейской солидарности”. Лидер партийной организации в Харькове. Занимается волонтерской деятельностью, один из основателей “Благотворительного фонда Сергея Жадана”.

Александра Нарыжная - заявила об участии в выборах мэра от партии “Голос”. Глава организации “Городские реформы”, архитектор-урбанист, проректор “Харьковской школы архитектуры”.

Львов

Андрей Садовый - действующий мэр Львова, занимает кресло городского головы с 2006 года. Выдвигает свою кандидатуру на пост градоначальника в 4-й раз. Основатель партии “Об`єднання "Самопоміч", баллотировался в президенты в 2019 году.

Тарас Кльофа - кандидат в мэры от партии “Слуга народа”. Внефракционный депутат горсовета, до 2020 года входил во фракцию “Об`єднання "Самопоміч". Заслуженный врач Украины, замначальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

Игорь Зинкевич - баллотируется от новой львовской партии “Варта”. В 2015 году принимал участие в выборах мэра от “УКРОПа”, депутат Львовского горсовета, бывший сотрудник Нацполиции, основатель Facebook-сообщества “Варта1”.

Ярослав Рущишин - кандидат от партии “Голос”. Народный депутат Верховной рады IX созыва, прошел по мажоритарному округу №117 Львовской области от “Голоса”, предприниматель, общественный деятель.

Руслан Кошулинский - заявил о намерении баллотироваться в мэры Львова во второй раз. На выборах 2015 - кандидат от ВО “Свобода”, проиграл Андрею Садовому. Кошулинский участвовал в президентских выборах 2019 от объединенных националистических сил, нардеп ВР VII cозыва от ВО “Свобода”.

Владимир Гирняк - выдвигается от партии “Громадянська позиція”. Глава координационного совета политсилы. В 2015-2019 гг - заместитель главы Львовского областного совета.

Олег Синютка - экс-председатель Львовского областного совета (2014 -2019 гг), народный депутат Верховной рады IX созыва от партии “Европейская солидарность”, член президиума, и политсовета партии.

Днепр

Борис Филатов - действующий мэр Днепра, баллотируется во второй раз. Выдвигает свою кандидатуру от партии "Пропозиция". В 2015 году участвовал в выборах от партии “УКРОП”, победил во втором туре с 52,31% голосов. До избрания - нардеп Верховной рады VIII созыва.

Александр Вилкул - идет на выборы 2020 в Днепре с "Блоком "Украинская перспектива" (официально еще не подтвердил свое выдвижение в мэры). Принимал участие в борьбе за кресло городского головы на прошлых выборах от “Оппозиционного блока”, проиграл Филатову. Глава Днепропетровской ОГА в 2010-2012 гг, вице-премьер (2012-2014 гг).

Сергей Рыженко - кандидат от “Слуги народа”, депутат областного совета, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы. В 2010 - 2011 гг - глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Игорь Куличенко - баллотируется от политсилы “Наш край”. Занимал пост городского головы Днепра с 2000 по 2014 год, переизбирался трижды. Экс-президент Ассоциации городов Украины.

Сергей Никитин - представитель “Оппозиционной платформы - За життя” на предстоящих выборах. Юрист, депутат городского совета, глава фракции “За життя”, руководитель Днепровской партийной организации ОПЗЖ.

Загид Краснов - лидер общественной организации “Громадська сила”. Предприниматель, общественный активист. Депутат городского совета Днепра с 2015 года, член комиссии горсовета по вопросам этики, материнства и партнерских отношений.

Одесса

Геннадий Труханов - мэр Одессы с 2014 года, анонсировал свое участие в очередных выборах городского головы 25 октября 2020 года. Народный депутат ВР VII cозыва от “Партии Регионов”, с 2019 года - сопредседатель политсилы “Доверяй делам”.

Олег Филимонов - народный артист Украины, актер, ведущий юмористических программ “Джентльмен-шоу”, “Маски-шоу” и др. Кандидатуру Олега Филимонова на пост городского головы Одессы выдвинули на съезде партии “Слуга народа”.

Наталья Делиева - баллотируется от партии “Голос” на выборах 2020. Занимает пост руководителя одесской областной организации “Голоса”, председатель общественной организации “Ассоциация женщин Украины “Дия”, ранее возглавляла театр “Маски Шоу”.

Петр Обухов - глава одесской партийной организации “Европейской солидарности”, назван единственным потенциальным кандидатом в мэры во время встречи с избирателями Одессы. Предприниматель, программист, работал над интернет-проектами такси “Бонд”, издания “Думская”.

Эдуард Гурвиц - выдвигается от собственной партии “Блок Эдуарда Гурвица”. Дважды занимал должность городского головы (1994-1998, 2005-2010 гг). Депутат Верховной рады II, III (беспартийный), IV (“Наша Украина”) и VII созывов (“УДАР”).

Напомним, избирательный процесс выборов в местные органы власти стартовал 5 сентября, а выдвижение кандидатов продлится с 15 до 24 сентября.

Ранее РБК-Украина писало об основных особенностях и правилах избирательной кампании местных выборов 2020 году.