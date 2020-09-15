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Кто может занять должность мэра Львова: список претендентов

Новина українською → Львов, Вторник 15 сентября 2020 11:39
Кто может занять должность мэра Львова: список претендентов Кандидаты в мэры Львова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Во Львове 25 октября состоятся очередные выборы в местные органы власти, в частности, голосование за кандидатов на пост городского головы. Полный список претендентов на должность мэра Львова - в материале РБК-Украина.

Андрей Садовый

Возглавляет городской совет с 2006 года, выдвигается на местных выборах 2020 в четвертый раз.

Андрей Садовый впервые был избран в горсовет Львова в 1998 году в качестве депутата. Активно занимался общественной деятельностью, работал в фонде социальной адаптации молодежи, возглавлял фонд развития Львовской области, издавал журнал “Мисто”. В 2005 году Садовый стал лидером общественного объединения “Самопомич” (как партия зарегистрирована в 2012 году). Параллельно работал в медиабизнесе (возглавлял совет ТРК “Люкс”, основал канал “24”).

На выборах мэра Львова в 2006 году Садовый одержал победу, после переизбирался в 2010 и 2015 годах. До 2009-го входил в ряды членов партии “Наша Украина”, был исключен по собственному желанию. В 2010 году баллотировался в мэры от Республиканской христианской партии, а в 2015 - от “Самопомощи”.

В 2019 году Андрей Садовый выдвигался на выборах президента Украины, однако снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. На выборах в Верховную Раду ІХ созыва возглавил список “Самопомочи” (партия не преодолела проходной барьер).

Кто может занять должность мэра Львова: список претендентов

Андрей Садовый (РБК-Украина)

Тарас Кльофа

Кандидатуру Тараса Кльофы на должность мэра Львова утвердили во время съезда партии “Слуга народа”.

С 2015 года Тарас Кльофа является депутатом львовского горсовета. Был избран от “Объединения “Самопомич” по округу № 27. В 2020 году вышел из партийной фракции в городском совете.

Полковник медицинской службы, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук. Тарас Кльофа занимает должность заместителя начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона, старший ординатор отделения урологии и гинекологии.

В 2004 году служил в Ираке в рамках миротворческой миссии ООН. Во время антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году участвовал в эвакуации раненных бойцов 95-й бригады под Луганском. Награжден орденом Данилы Галицкого.

Кто может занять должность мэра Львова: список претендентов

Тарас Кльофа (facebook.com/taras.klofa2020)

Олег Синютка

Баллотируется на местных выборах 2020 во Львове от партии “Европейская Солидарность”.

С 2014 по 2019 год Олег Синютка возглавлял Львовскую областную государственную администрацию.

На данный момент - депутат Верховной рады IX созыва от партии “Европейская солидарность”. Является председателем подкомитета по вопросам обеспечения деятельности народных депутатов Комитета ВР по вопросам Регламента и депутатской этики. В 2019 году Олег Синютка избран в президиум и центральный политсовет “Европейской солидарности”.

С 2006 по 2014 года Синютка занимал должность заместителя мэра Львова. До 2006 года работал в Ивано-Франковске заместителем городского главы. Руководил местной организацией партии “Реформы и порядок”, затем - “Наша Украина - Народная самооборона”. С 2015 года возглавлял львовскую городскую организацию БПП “Солидарность”.

Кто может занять должность мэра Львова: список претендентов

Олег Синютка (facebook.com/Oleg.Synyutka.official)

Игорь Зинкевич

Баллотируется в мэры на очередных местных выборах от львовской партии “Варта”.

Игорь Зинкевич - депутат городского совета Львова с 2015 года, выдвигался по округу №59 от партии “УКРОП”. Также был одним из кандидатов в мэры и баллотировался в облсовет.

С 2014 по 2019 году работал в Национальной полиции. Осенью 2019-го стал помощником генерального директора Львовской национальной галереи искусств. Занимается общественной деятельностью. Игорь Зинкевич основал Facebook-сообщество “Варта1” для освещения актуальных городских проблем. Позднее “Варта1” была зарегистрирована как общественная организация, затем - партия “Варта” .

Зинкевич принимал участие в парламентских выборах 2019 как самовыдвиженец-мажоритарщик, но не прошел в ВР.

Кто может занять должность мэра Львова: список претендентов

Игорь Зинкевич (facebook.com/profile.php?id=100005678175192)

Ярослав Рущишин

Примет участие в выборах мэра Львова от партии “Голос”.

Ярослав Рущишин - депутат Верховной рады IX созыва, секретарь комитета по вопросам экономического развития. Одержал победу на парламентских выборах 2019 в мажоритарном округе №117 Львовской области, выдвигался от “Голоса”.

До начала политической карьеры Рущишин занимался бизнесом в швейном производстве (занимал пост генерального директора компании “Троттола”). Кроме того, был совладельцем “Львовской газеты”. В 90-е годы основал творческое объединение “Дзиґа”, организовывал фестивали и концерты. Является почетным сенатором Украинского католического университета, сооснователь бизнес-школы LvBS.

В 2006-2010 годах был депутатом Львовского горсовета, возглавлял Комитет предпринимателей Львовщины.

Кто может занять должность мэра Львова: список претендентов

Ярослав Рущишин (facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)

Руслан Кошулинский

Глава секретариата партии ВО “Свобода” заявил, что примет участие в борьбе за кресло мэра Львова в 2020 году.

Для Руслана Кошулинского предстоящие выборы мэра станут вторыми по счету. В 2015 году он также баллотировался на пост городского головы, но проиграл Садовому во втором туре, набрав 36,86%. С ноября 2015 года - депутат Львовского облсовета.

С 2010 года Кошулинский занимал пост председателя фракции ВО “Свобода” в львовском горсовете. В 2012 году прошел в Верховную раду и был назначен вице-спикером.

Активный участник Революции Достоинства. После начала военных действий на Донбассе в 2014-м был мобилизован, проходил службу в звании старшего сержанта.

Кошулинский участвовал в президентских выборах 2019 от объединенных националистических сил, набрал 1,63% голосов.

Кто может занять должность мэра Львова: список претендентов

Руслан Кошулинский (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Владимир Гирняк

Кандидат на должность городского головы Львова от партии “Гражданская позиция”.

Владимир Гирняк является главой Координационного совета политсилы “Гражданская позиция”. В 2015-2019 годах - заместитель главы Львовского областного совета. Депутат облсовета VII созыва.

Впервые был избран депутатом Львовского городского совета в 1998 году, будучи на тот момент главой общественной молодежной организации “Молодий рух”. На местных выборах 2005 года снова прошел в горсовет. После избирался в городской совет V созыва (2006-2010) и VI созыва (2010-2015).

Гирняк баллотировался в мэры Львова дважды. В 2010 году выдвигался от партии “Украина соборная”, но ему удалось собрать только 21 тыс. голосов (4 место). Как кандидат от “Гражданской позиции” в 2015 году получил 11,5% поддержки избирателей (3 место).

Кто может занять должность мэра Львова: список претендентов

Владимир Гирняк (facebook.com/volodgirnjak)

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