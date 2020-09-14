Хто може стати мером Одеси: список кандидатів

Під час місцевих виборів 25 жовтня одесити будуть голосувати за претендентів на посаду міського голови. За крісло мера знову побореться діючий міський голова, а також відомі громадські діячі. Що відомо про кандидатів у мери Одеси - докладно на РБК-Україна.

Геннадій Труханов

У кріслі мера Одеси знаходиться з 2014 року. Балотується на виборах 2020 від партії "Довіряй справам".

Геннадій Труханов чотири рази обирався депутатом одеської міськради (2005-2012 роки). У 2010 році увійшов до команди "Партії Регіонів", очолював обласну фракцію політсили. У 2012-му став депутатом Верховної ради VII скликання від "Партії Регіонів", перемігши по мажоритарному округу 136.

Труханов зайняв пост мера Одеси після перемоги на позачергових місцевих виборах 2014 року. У 2015-му створив політичну силу "Довіряй справам", діяльність якої орієнтована на Одеську область. У 2019 був призначений співголовою партії.

В 2018 році НАБУ почало розслідування щодо діяльності Геннадія Труханова на посаді мера Одеси. Йому висунули звинувачення в укладанні угоди про купівлю адміністративного корпусу заводу "Краян" за завищеною вартістю. В 2019-му Малиновський суд Одеси виніс Труханову виправдувальний вирок.

Під час виборів у Верховну раду IX скликання Геннадій Труханов балотувався у багатомандатному виборчому окрузі від "Опозиційного блоку" під №4 (партія не подолала прохідний бар'єр).

Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Олег Філімонов

Кандидат на виборах міського голови Одеси до 2020 року від партії "Слуга народу".

Олег Філімонов відомий своєю акторською діяльністю в кіно, театрі, на телебаченні. Народний артист України, звання присвоєно в 2019 році. У різні роки був ведучим програм "Джентльмен-шоу", "Камера сміху", "Зроби мені смішно", "Маски-шоу" та ін. Виступав у складі команди КВК "Одеські джентльмени".

Філімонов має педагогічну освіту і ступінь доктора філологічних наук. Закінчив Одеський державний університет, після чого працював у навчальному закладі викладачем англійської мови протягом 19 років.

Кандидатуру Олега Філімонова на пост мера Одеси висунули на з'їзді партії "Слуга народу" 30 серпня. За словами самого Філімонова, балотуватися на посаду міського голови йому запропонував особисто президент Зеленський.

Олег Філімонов (facebook.com/Олег Філімонов)

Наталія Делієва

Йде на вибори одеського мера 25 жовтня як кандидат від партії "Голос".

Наталія Делієва - підприємець і громадський діяч. Очолює одеську обласну організацію "Голосу".

Керує Асоціацією жінок України "Дія", є однією із засновниць цієї організації. Також Делієва очолює "Благодійний театральний фонд". Раніше - голова "Продюсерського центру Наталії Делієвої", директор театру "Маски Шоу" і "Будинку ляльок" в Одесі. Є дружиною Льва Делієва (брат Георгія Делієва) - звукорежисера і актора "Маски шоу".

Наталія Делієва (facebook.com/natalya.delieva)

Петро Обухов

Анонсував участь у виборах на посаду міського голови Одеси від партії “Європейська солідарність".

Петро Обухов - громадський активіст, підприємець. Очолює одеську міську партійну організацію "Європейської солідарності".

В якості програміста працював над створенням проектів "Думська" (міське інтернет ЗМІ), Today.od.ua, Сінемасіті. Творець карти заторів Одеси, мобільного додатку для таксі "Бонд", сайту по енергомоніторингу для будівель бюджетної сфери в Одеській області.

Входив до складу української делегації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи в Страсбурзі. Активний учасник громадських слухань в Одесі.

Петро Обухів (facebook.com/peterodua)

Едуард Гурвіц

Висувається на місцевих виборах в Одесі від партії "Блок Едуарда Гурвіца".

Едуард Гурвіц неодноразово балотувався на посаду одеського міського голови. Працював на посаді мера два терміни - з 1994 по 1998 і з 2005 по 2010 роки. Наступні виборчі кампанії в 2010 та 2015 років виявилися для нього провальними.

Також Едуард Гурвіц був обраний народним депутатом ВР II, III, IV скликань. У 2012 році пройшов до парламенту за списком партії "Удар". Був ініціатором проведення референдуму про заборону комуністичної партії в Україні.

Перед стартом виборчої кампанії 2020 Гурвіц оголосив, що знову балотуватиметься в мери Одеси і зареєстрував власну політичну силу "Блок Едуарда Гурвіца".