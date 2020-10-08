Кандидат в мэры Львова от "Голоса": что известно о Ярославе Рущишине

Народный депутат Ярослав Рущишин уже не в первый раз пытается стать мэром Львова. В этот раз один из организаторов "Революции на граните" идет на выборы 25 октября от партии "Голос". Подробнее об одном из претендентов на мэрское кресло Львова читайте в материале РБК-Украина.

Ярослав Рущишин родился 29 октября 1967 года во Львове. После школы пошел в армию. После завершения службы получил первый трудовой опыт - работал электромонтером на предприятии "Львовприбор". В начале 90-х ушел в бизнес: сперва стал соучредителем художественного объединения "Дзыга", позже с товарищами создал швейную фабрику "Троттола". Также в 2003-2004 годах был соучредителем "Львовской Газеты". Всего он является основателем более 40 организаций.

Также в 90-х организовывал музыкальные фестивали и был продюсером различных музыкальных проектов, в том числе и участников "Океана Эльзы", и певицы Русланы.

Рущишин имеет несколько высших образований. Первый диплом по специальности "бухгалтерский учет" получил после окончания Львовского торгово-экономического института в 1993 году. Также имеет дипломы магистра бизнес-администрирования Киево-Могилянской академии и правоведа Киевского университета имени Шевченко.

Ярослав Рущишин (facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)

Политическая и общественная деятельность

Общественно-политической деятельностью занимался с конца 80-х. Тогда с товарищами основал Студенческое братство торгово-экономического института, где был главой организации. 2 октября 1990 года Братство организовало первый успешный Майдан в Киеве - "Революцию на граните". Сам Рущишин был одним из лидеров революции.

Активную политическую деятельность начал в 2004 году. Тогда был доверенным лицом во время президентской кампании у кандидата Виктора Ющенко. В 2019-м в такой же должности представлял интересы уже Петра Порошенко. С 2006 по 2010 был депутатом Львовского областного совета от Блока "Наша Украина". При этом с 2006-го входил в коллегию Львовской облгосадминистрации от предпринимателей. В том же году пытался попасть в Верховную раду - баллотировался под 320 номером по списку "Нашей Украины".

В 2019-м впервые прошел в парламент. Баллотировался по 117 избирательному округу (Львов) от партии "Голос". Набрал тогда 25,12% голосов. В Раде является секретарем комитета по вопросам экономического развития.

Уголовное дело из-за критики налоговиков

В сентябре 2003 года Львовская областная налоговая администрация провела обыски на фабрике "Троттола", а после возбудила уголовные дела против Ярослава Рущишина и его бизнес-партнера, директора объединения "Дзыга" Маркияна Иващишина. Им инкриминировали уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах с угрозой лишения свободы от трех до семи лет.

Сам Рущишин связал обвинения с рядом критических публикаций, которые ранее вышли на страницах "Львовской Газеты", соучредителями которой был он и Иващишин.

В материалах сообщалось о коррупции, незаконности операций с возвратом НДС, а также давлении на предпринимателей со стороны высших должностных лиц Государственной налоговой администрации во Львовской области. Критике, в частности, подвергался и тогдашний руководитель областной налоговой Сергей Медведчук (родной брат Виктора Медведчука), и главный налоговик Львова Мирослав Хомяк.

По словам Рущишина, всего было около 30 судебных процессов в разных судах, которые он выиграл. Окончанием истории стала так называемая "бульдозерная революция" - Рущишин с товарищами стянули к налоговой тракторы и заблокировали вход в администрацию.