Кандидат у мери Львова від "Голосу": що відомо про Ярослава Рущишина

Народний депутат Ярослав Рущишин вже не в перший раз намагається стати мером Львова. Цього разу один з організаторів "Революції на граніті" йде на вибори 25 жовтня від партії "Голос". Детальніше про одного з претендентів на мерське крісло Львова читайте в матеріалі РБК-Україна.

Ярослав Рущишин народився 29 жовтня 1967 року у Львові. Після школи пішов до армії. Після завершення служби отримав перший трудовий досвід - працював електромонтером на підприємстві "Львівприлад". На початку 90-х пішов у бізнес: спершу став співзасновником мистецького об'єднання "Дзига", пізніше з товаришами створив швейну фабрику "Троттола". Також у 2003-2004 роках був співзасновником "Львівської Газети". Всього він є засновником понад 40 організацій.

Також у 90-х організовував музичні фестивалі і був продюсером різних музичних проектів, в тому числі і учасників "Океану Ельзи", і співачки Руслани.

Рущишин має декілька вищих освіт. Перший диплом за спеціальністю "бухгалтерський облік" отримав після закінчення Львівського торгово-економічного інституту в 1993 році. Також має дипломи магістра бізнес-адміністрування Києво-Могилянської академії та правознавця Київського університету імені Шевченка.

Ярослав Рущишин (facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)

Політична та громадська діяльність

Громадсько-політичною діяльністю займався з кінця 80-х. Тоді з товаришами заснував Студентське братство торгово-економічного інституту, де був головою організації. 2 жовтня 1990 року Братство організувало перший успішний Майдан у Києві - "Революцію на граніті". Сам Рущишин був одним із лідерів революції.

Активну політичну діяльність почав в 2004 році. Тоді був довіреною особою під час президентської кампанії у кандидата Віктора Ющенка. У 2019-му на такій посаді представляв інтереси вже Петра Порошенка. З 2006 по 2010 був депутатом Львівської обласної ради від Блоку "Наша Україна". При цьому з 2006-го входив до колегії Львівської облдержадміністрації від підприємців. У тому ж році намагався потрапити до Верховної ради - балотувався під 320 номером за списком "Нашої України".

У 2019 році вперше пройшов до парламенту. Балотувався по 117 виборчому округу (Львів) від партії "Голос". Набрав тоді 25,12% голосів. У Раді є секретарем комітету з питань економічного розвитку.

Кримінальна справа через критику податківців

У вересні 2003 року Львівська обласна податкова адміністрація провела обшуки на фабриці "Троттола", а після порушила кримінальні справи проти Ярослава Рущишина і його бізнес-партнера, директора об'єднання "Дзига" Маркіяна Іващишина. Їм інкримінували ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах із загрозою позбавлення волі від трьох до семи років.

Сам Рущишин пов'язав звинувачення з низкою критичних публікацій, що раніше вийшли на сторінках "Львівської Газети", співзасновниками якої був він і Іващишин.

У матеріалах повідомлялося про корупцію, незаконність операцій із поверненням ПДВ, а також тиск на підприємців з боку вищих посадових осіб Державної податкової адміністрації у Львівській області. Критиці, зокрема, піддавався і тодішній керівник обласної податкової Сергій Медведчук (рідний брат Віктора Медведчука), і головний податківець Львова Мирослав Хом'як.

За словами Рущишина, всього було близько 30 судових процесів у різних судах, які він виграв. Закінченням історії стала так звана "бульдозерна революція" - Рущишин із товаришами стягнули до податкової трактори і заблокували вхід до адміністрації.