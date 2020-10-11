Политолог спрогнозировал последствия недопуска ОПЗЖ на выборы в Николаеве

Попытки не допустить партию "Оппозиционная платформа - За життя" на выборы в Николаеве может быть связана с желанием руководства партии "Слуга народа" искусственно избавиться от главного оппонента.

Об этом написал политолог, представитель "Комитета избирателей Украины" Александр Ухмановский в Facebook.

Как известно, представители партии "Слуги народа" решили в судебном порядке отменить регистрацию ОПЗЖ на выборы в Николаеве. Однако, суд подтвердил законность регистрации оппозиционной партии. Теперь СН готовится к подаче апелляции.

"Зачем так рьяно партия власти, прекрасная партия, с высочайшим рейтингом пытается сбрить оппозицию? Да все просто. Работают на одном поле зеленые, -якобы патриоты, и ОПЗЖ, - якобы оппозиция. Рейтинг "Слуг" падает "стремительным домкратом" и электорат зеленных перетекает, большей частью в ОПЗЖ", - отметил эксперт.

Ухмановский также утверждает, что кампанией по снятию ОПЗЖ с выборов непосредственно руководит глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

В целом, по его мнению, недопуск к выборам политической партии, которую поддерживают четверть жителей Николаева может привести к силовым противостояниям.

"Рейтинг ОПЗЖ, судя по моим прогнозам и косвенным данным, - порядка четверти избирателей города. Кинуть такое число людей безнаказанно трудно. Практически невозможно, если эту огромную часть электората возглавят опытные лидеры. А, снова-таки, по моей информации, протесты готовятся. Более того, т. н. национал-патриоты, конечно же, воспользуются ситуацией и пойдут гонять вату. И оппозиция к этому уже готовится тоже", - прогнозирует эксперт.

Напомним, ранее в ОПЗЖ заявили, что их пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы.

В частности, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаеве Артем Ильюк сообщил, что партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

По мнению Ильюка, такие действия "Слуги народа" - это спланированная кампания по недопуску на выборы их главного оппонента.