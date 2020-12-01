UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кличко принес присягу городского главы Киева

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 1 декабря, мэр Киева Виталий Кличко принял присягу городского главы по итогам местных выборов 25 октября. Он также предложил создать в городском совете "большую коалицию" всех политических сил.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на первом заседании горсовета также составили присягу новоизбранные депутаты. После этого Кличко отметил, какие решения Киевсовет должен принять в срочном порядке еще в этом году. Среди них - бюджет города на 2021 год и введения дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.

Отметим, на первом заседании присутствовали 107 депутатов из 120 избранных. Из них 74 стали депутатами впервые.

Новость дополняется ...

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины выборы