Кличко принес присягу городского главы Киева

Сегодня, 1 декабря, мэр Киева Виталий Кличко принял присягу городского главы по итогам местных выборов 25 октября. Он также предложил создать в городском совете "большую коалицию" всех политических сил.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на первом заседании горсовета также составили присягу новоизбранные депутаты. После этого Кличко отметил, какие решения Киевсовет должен принять в срочном порядке еще в этом году. Среди них - бюджет города на 2021 год и введения дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.

Отметим, на первом заседании присутствовали 107 депутатов из 120 избранных. Из них 74 стали депутатами впервые.

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