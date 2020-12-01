RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кличко склав присягу міського голови Києва

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 1 грудня, мер Києва Віталій Кличко склав присягу міського голови за підсумками місцевих виборів 25 жовтня. Він також запропонував створити у міській раді "велику коаліцію" всіх політичних сил.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, на першому засіданні міськради присягу також склали новообрані депутати. Після цього Кличко наголосив, які рішення Київрада має схвалити в терміновому порядку ще в цьому році. Серед них - бюджет міста на 2021 рік та запровадження додаткових пільг для бізнесу, який постраждав через пандемію.

Зазначимо, на першому засіданні були присутні 107 депутатів зі 120 обраних. З них 74 стали депутатами вперше.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кличко переміг на виборах мера Києва. За нього проголосували 50,52% виборців, 365 161 людина.

Крім того, РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України выборы