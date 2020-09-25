Кого партии ведут в горсовет Днепра: списки

На очередных местных выборах в Украине 25 октября состоится голосование за новые составы городских советов. Подробно о том, какие политические силы идут на выборы в Днепре, списки партий и кандидатов - на РБК-Украина.

Выборы в горсовет Днепра 2020

Согласно вступившим с силу изменениям в законодательстве, выборы в городах с населением более 10 тысяч жителей организуются по новым правилам.

В частности, в Днепре голосование за претендентов в городской совет будет проходить по пропорциональной системе с открытыми партийными списками. Кроме того, запрещается самовыдвижение кандидатов в депутаты.

У избирателей появится возможность выбрать не только партию, но также отметить фамилию кандидата от политсилы из предложенного перечня. Это даст больше шансов кандидатам подняться в партийном списке, чтобы в дальнейшем пройти в горсовет.

Список кандидатов в горсовет от "Пропозиции"

В партии действующего мэра Днепра Бориса Филатова представили первых кандидатов в депутаты городского совета на съезде в июле.

Список партии "Пропозиция" на местных выборах возглавил сам Борис Филатов. Также в него вошли: секретарь горсовета Александр Санжара; врач, депутат горсовета Евгения Дитятковская; общественный активист, предприниматель Иван Васючков.

Партийный список "Слуги народа" на выборах в Днепре

Во время презентации стратегии развития Днепропетровской области 26 августа стали известны имена нескольких кандидатов в депутаты горсовета от "Слуги народа".

В команде партии: заместитель главврача областной больницы Юрий Скребец; заслуженный врач, хирург Сергей Тымчук; заведующая консультативной поликлиникой Есения Тарасова; общественная активистка, председатель грузинской диаспоры Алиада Мансурова.

На должность городского головы в Днепре от "Слуги народа" будет баллотироваться Сергей Рыженко - депутат облсовета, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова.

Партийный список "Оппозиционной платформы - "За життя"

На форуме политсилы 23 сентября состоялось выдвижение кандидатов в Днепропетровской области, а также утверждена кандидатура Сергея Никитина в мэры Днепра.

В городской совет от "Оппозиционной платформы - "За життя" баллотируются:

Валерий Черный Галина Охромий Александр Багацкий Елена Степанян Михаил Гликман Назарий Постольник Вадим Рублевский Руслан Вишневецкий

Кандидаты в депутаты от "Батькивщины"

Выдвижение кандидатов от партии "Батькивщина" состоялось 18 сентября. На должность городского головы от политсилы баллотируется замглавы Днепропетровской ОГА Мгер Куюмчан.

В списке кандидатов в депутаты горсовета: директор издательства Наталья Яценко; спортсмен, чемпион Европы по кикбоксингу, тренер Давид Джиджелава; ветеран АТО, майор Михаил Белый.

Кандидаты в депутаты от "Европейской солидарности"

Команду партии в Днепре представил во время конференции 5-й президент Украины и основатель политсилы Петр Порошенко. Партийный список в горсовет возглавляет волонтер Татьяна Рычкова, она также выдвигается в мэры города.

Первая пятерка кандидатов в депутаты от "Европейской солидарности":

Татьяна Рычкова Камиль Примаков Артем Хмельников Валерия Петрицкая Максим Музыка

Кандидаты в горсовет от "Блока Вилкула "Украинская перспектива"

4 сентября глава партии Александр Вилкул представил кандидатов в местные советы Днепра. Сам Вилкул баллотируется на пост городского головы.

Список в горсовет следующего созыва возглавила действующий депутат и руководитель фракции "Блока "Украинская перспектива" Наталья Начарьян. Также в первую десятку вошли производственники, врачи и общественные деятели Днепра.

Наталья Начарьян Владимир Павлов Яков Безбах Игорь Цыркин Лилия Ковалева Александр Сирота Наталья Гончаренко Захар Терещенко Екатерина Мозговая Артем Решетилов

Кто идет в горсовет от "Демократического Альянса"

Днепровская партийная организация "ДемАльянса" выдвинула своего кандидата в мэры на местных выборах 2020 - общественного активиста Артема Романюкова, а также 18 кандидатов в депутаты городского совета.

В первую пятерку вошли:

Василий Пидлужный Сергей Головацкий Евгений Крекотень Руслан Власенко Илья Рыбаков

Список кандидатов в горсовет от ВО "Свобода"

19 сентября состоялась конференция Днепропетровской областной партийной организации "Свободы", на которой объявили имя кандидатов в мэры и городской совет. На пост городского головы баллотируется предприниматель Олег Василенко.

Кандидатами в городской совет от политсилы стали:

Василий Котик Иван Грам Сергей Прокуда Игорь Заика Полина Завада Ирина Годованец Олег Василенко Владимир Старосельский

Рейтинги партий

Согласно предвыборному соцопросу группы Рейтинг за 8-17 августа, лидером электоральных симпатий в Днепре является партия действующего мэра Бориса Филатова "Пропозиция".

Высокие шансы пройти в горсовет также есть у "Оппозиционной платформы - "За життя", "Слуги народа", "Громадской силы", "Блока Вилкула".

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