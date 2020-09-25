UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кого партии ведут в горсовет Днепра: списки

Автор: Анна Березина

На очередных местных выборах в Украине 25 октября состоится голосование за новые составы городских советов. Подробно о том, какие политические силы идут на выборы в Днепре, списки партий и кандидатов - на РБК-Украина.

Выборы в горсовет Днепра 2020

Согласно вступившим с силу изменениям в законодательстве, выборы в городах с населением более 10 тысяч жителей организуются по новым правилам.

В частности, в Днепре голосование за претендентов в городской совет будет проходить по пропорциональной системе с открытыми партийными списками. Кроме того, запрещается самовыдвижение кандидатов в депутаты.

У избирателей появится возможность выбрать не только партию, но также отметить фамилию кандидата от политсилы из предложенного перечня. Это даст больше шансов кандидатам подняться в партийном списке, чтобы в дальнейшем пройти в горсовет.

Список кандидатов в горсовет от "Пропозиции"

В партии действующего мэра Днепра Бориса Филатова представили первых кандидатов в депутаты городского совета на съезде в июле.

Список партии "Пропозиция" на местных выборах возглавил сам Борис Филатов. Также в него вошли: секретарь горсовета Александр Санжара; врач, депутат горсовета Евгения Дитятковская; общественный активист, предприниматель Иван Васючков.

Партийный список "Слуги народа" на выборах в Днепре

Во время презентации стратегии развития Днепропетровской области 26 августа стали известны имена нескольких кандидатов в депутаты горсовета от "Слуги народа".

В команде партии: заместитель главврача областной больницы Юрий Скребец; заслуженный врач, хирург Сергей Тымчук; заведующая консультативной поликлиникой Есения Тарасова; общественная активистка, председатель грузинской диаспоры Алиада Мансурова.

На должность городского головы в Днепре от "Слуги народа" будет баллотироваться Сергей Рыженко - депутат облсовета, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова.

Партийный список "Оппозиционной платформы - "За життя"

На форуме политсилы 23 сентября состоялось выдвижение кандидатов в Днепропетровской области, а также утверждена кандидатура Сергея Никитина в мэры Днепра.

В городской совет от "Оппозиционной платформы - "За життя" баллотируются:

  1. Валерий Черный
  2. Галина Охромий
  3. Александр Багацкий
  4. Елена Степанян
  5. Михаил Гликман
  6. Назарий Постольник
  7. Вадим Рублевский
  8. Руслан Вишневецкий

Кандидаты в депутаты от "Батькивщины"

Выдвижение кандидатов от партии "Батькивщина" состоялось 18 сентября. На должность городского головы от политсилы баллотируется замглавы Днепропетровской ОГА Мгер Куюмчан.

В списке кандидатов в депутаты горсовета: директор издательства Наталья Яценко; спортсмен, чемпион Европы по кикбоксингу, тренер Давид Джиджелава; ветеран АТО, майор Михаил Белый.

Кандидаты в депутаты от "Европейской солидарности"

Команду партии в Днепре представил во время конференции 5-й президент Украины и основатель политсилы Петр Порошенко. Партийный список в горсовет возглавляет волонтер Татьяна Рычкова, она также выдвигается в мэры города.

Первая пятерка кандидатов в депутаты от "Европейской солидарности":

  1. Татьяна Рычкова
  2. Камиль Примаков
  3. Артем Хмельников
  4. Валерия Петрицкая
  5. Максим Музыка

Кандидаты в горсовет от "Блока Вилкула "Украинская перспектива"

4 сентября глава партии Александр Вилкул представил кандидатов в местные советы Днепра. Сам Вилкул баллотируется на пост городского головы.

Список в горсовет следующего созыва возглавила действующий депутат и руководитель фракции "Блока "Украинская перспектива" Наталья Начарьян. Также в первую десятку вошли производственники, врачи и общественные деятели Днепра.

  1. Наталья Начарьян
  2. Владимир Павлов
  3. Яков Безбах
  4. Игорь Цыркин
  5. Лилия Ковалева
  6. Александр Сирота
  7. Наталья Гончаренко
  8. Захар Терещенко
  9. Екатерина Мозговая
  10. Артем Решетилов

Кто идет в горсовет от "Демократического Альянса"

Днепровская партийная организация "ДемАльянса" выдвинула своего кандидата в мэры на местных выборах 2020 - общественного активиста Артема Романюкова, а также 18 кандидатов в депутаты городского совета.

В первую пятерку вошли:

Самые читаемые новости
  1. Василий Пидлужный
  2. Сергей Головацкий
  3. Евгений Крекотень
  4. Руслан Власенко
  5. Илья Рыбаков

Список кандидатов в горсовет от ВО "Свобода"

19 сентября состоялась конференция Днепропетровской областной партийной организации "Свободы", на которой объявили имя кандидатов в мэры и городской совет. На пост городского головы баллотируется предприниматель Олег Василенко.

Кандидатами в городской совет от политсилы стали:

  1. Василий Котик
  2. Иван Грам
  3. Сергей Прокуда
  4. Игорь Заика
  5. Полина Завада
  6. Ирина Годованец
  7. Олег Василенко
  8. Владимир Старосельский

Рейтинги партий

Согласно предвыборному соцопросу группы Рейтинг за 8-17 августа, лидером электоральных симпатий в Днепре является партия действующего мэра Бориса Филатова "Пропозиция".

Высокие шансы пройти в горсовет также есть у "Оппозиционной платформы - "За життя", "Слуги народа", "Громадской силы", "Блока Вилкула".

Прогноз погоды
  1. "Пропозиция" - 27,9%
  2. "Слуга народа" - 14,7%
  3. "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,3%
  4. "Громадська сила" - 9,6%
  5. "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 7,9%
  6. "Европейская солидарность" - 5,1%
  7. "Партия Шария" - 4,2%
  8. ВО "Батькивщина" - 3,1%
  9. "Сила и честь" - 1,7%
  10. "Радикальная партия" - 1,5%
  11. "Голос" - 0,6%
  12. "Громадянська позиция" - 0,6%
  13. "Наш край" - 0,6%
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФК ДнепрКиевский городской советпартиякандидатыМестные выборы