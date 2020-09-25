Кого партії ведуть до міськради Дніпра: списки

На чергових місцевих виборах в Україні 25 жовтня відбудеться голосування за нові склади міських рад. Детально про те, які політичні сили йдуть на вибори в Дніпрі, списки партій і кандидатів - на РБК-Україна.
Відповідно до змін у виборчому законодавстві, вибори в містах з населенням понад 10 тисяч жителів організовуються за новими правилами.
Зокрема, в Дніпрі голосування за претендентів до міської ради буде проходити за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Крім того, забороняється самовисування кандидатів в депутати.
У виборців з'явиться можливість обрати не тільки партію, але також прізвище кандидата від політсили із запропонованого переліку. Це дасть більше шансів кандидатам піднятися в партійному списку, щоб в подальшому пройти до міськради.
У партії чинного мера Дніпра Бориса Філатова представили перших кандидатів в депутати міської ради на з'їзді в липні.
Список партії "Пропозиція" на місцевих виборах очолив сам Борис Філатов. Також до нього увійшли: секретар міськради Олександр Санжара; лікар, депутат міськради Євгенія Дитятковська; громадський активіст, підприємець Іван Васючков.
Під час презентації стратегії розвитку Дніпропетровської області 26 серпня стали відомі імена кількох кандидатів у депутати міськради від "Слуги народу".
У команді партії: заступник головлікаря обласної лікарні Юрій Скребець; заслужений лікар, хірург Сергій Тимчук; завідуюча консультативною поліклінікою Єсенія Тарасова; громадська активістка, голова грузинської діаспори Аліада Мансурова.
На посаду міського голови в Дніпрі від "Слуги народу" буде балотуватися Сергій Риженко - депутат облради, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.
На форумі політсили 23 вересня відбулося висунення кандидатів в Дніпропетровській області, а також затверджена кандидатура Сергія Нікітіна в мери Дніпра.
До міської ради від "Опозиційної платформи - "За життя" балотуються:
Висування кандидатів від партії "Батьківщина" відбулося 18 вересня. На посаду міського голови від політсили балотується заступник голови Дніпропетровської ОДА Мгер Куюмчан.
У списку кандидатів в депутати міськради: директор видавництва Наталія Яценко; спортсмен, чемпіон Європи з кікбоксингу, тренер Давид Джиджелава; ветеран АТО, майор Михайло Білий.
Команду партії в Дніпрі представив під час конференції 5-й президент України і засновник політсили Петро Порошенко. Партійний список до міськради очолює волонтер Тетяна Ричкова, вона також висувається в мери міста.
Перша п'ятірка кандидатів в депутати від "Європейської солідарності":
4 вересня голова партії Олександр Вілкул представив кандидатів до місцевих рад Дніпра. Сам Вілкул балотується на посаду міського голови.
Список до міськради наступного скликання очолила діючий депутат і керівник фракції "Блоку "Українська перспектива" Наталія Начар'ян. Також до першої десятки увійшли виробничники, лікарі та громадські діячі Дніпра.
Дніпровська партійна організація "ДемАльянсу" висунула свого кандидата в мери на місцевих виборах 2020 року - громадського активіста Артема Романюкова, а також 18 кандидатів в депутати міської ради.
До першої п'ятірки увійшли:
19 вересня відбулася конференція Дніпропетровської обласної партійної організації "Свободи", на якій оголосили ім'я кандидатів в мери і міську раду. На посаду міського голови балотується підприємець Олег Василенко.
Кандидатами до міської ради від політсили стали:
За результатом передвиборного соцопитування групи "Рейтинг" від 8-17 серпня, лідером електоральних симпатій в Дніпрі є партія чинного мера Бориса Філатова "Пропозиція".
Високі шанси пройти до міськради також є у "Опозиційної платформи - "За життя", "Слуги народу", "Громадської сили", "Блоку Вілкула".