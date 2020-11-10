Корниенко: "Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству мандатов

Партия "Слуга народа" лидирует по количеству мандатов в местных советах по всей стране.

Такие результаты параллельного подсчета голосов обнародовал председатель политсилы Александр Корниенко на брифинге 10 ноября.

"В целом по стране на этот момент партия имеет примерно 6 100 депутатов местных советов, это составляет до 15%. И 223 председателей советов - это тоже около 14,5%. Имеем 90-95% посчитанных советов, то есть еще эти количества будут обновляться", - сообщил Корниенко.

По его словам, больше всего мандатов "Слуга народа" получила в Днепропетровской области - 651, или 23-24% от всех избранных депутатов в области. Более 30% городских, поселковых и сельских глав избраны от "Слуги народа" в Киевской, Николаевской и Харьковской областях. Менее ста депутатов партия будет иметь только в Луганской области.

В целом по стране свыше 14% депутатов и местных глав избраны от "Слуги народа".

"По нашим подсчетам, мы перегоним еще и самовыдвиженцев. Ждем финальной обработки результатов", - подчеркнул глава партии.

За кресло городского головы областного центра во втором туре от "Слуги народа" будут соревноваться Виктор Щадей в Ужгороде и Сергей Иващенко в Полтаве. Среди городов, не являющихся областными центрами, во втором туре также будет бороться Руслан Олейник в Никополе и Дмитрий Шевчик в Кривом Роге.

"Мы верим, что наши кандидаты там выигрывают. Нашего кандидата в Ужгороде господина Щадея поддерживает партия "Голос". Мы поддерживаем в Черкассах господина Евпака, кандидата от партии "Голос", который соперничает с действующим мэром господином Бондаренко. Относительно остальных политических поддержек мы пока определяемся", - рассказал Корниенко.

В местных советах депутаты от "Слуги народа" будут поддерживать важные для общины решения и выступят против инициатив, которые противоречат ценностям партии.

"В местных советах нет формальных коалиций. Будем поддерживать важные решения для общин, где-то будем оппонировать, если центральная партия и местные организации будут считать предложенные решения политически неуместными для нашей партийной программы. Будем двигаться к поиску компромиссных решениях на конкретных территориях", - пояснил глава партии.

В свою очередь, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал не манипулировать результатами местных выборов и не сравнивать их итоги с итогами прошлогодних парламентских выборов.

"Парламентские выборы были следствием выборов президента, и в них не могли физически участвовать десятки региональных проектов, которые сейчас получили мощную поддержку. Нынешние местные выборы надо сравнивать с предыдущими, которые были 5 лет назад", - подчеркнул Арахамия.

Корниенко также отметил, что несмотря на зафиксированные нарушения, выборы прошли на высоком уровне. По его словам, это подтверждают и международные, и внутренние наблюдатели. Долгий процесс подсчета голосов председатель "Слуги народа" объяснил новой избирательной системой, которая впервые заработала на этих местных выборах.

"Мы будем работать над усовершенствованием избирательной системы. Мы увидели в принципе разные фидбэки от участников процесса. Будем обращаться к Центральной избирательной комиссии от нашего комитета, который занимается избирательными вопросами, по наработке базы нарушений, ошибок, различных нестыковок, которые надо устранить в Избирательном кодексе", - анонсировал Корниенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего было избрано 13 323 депутата.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.