В Кривом Роге сообщили о фальсификациях на выборах

Участник избирательной кампании в Кривом Роге Константин Павлов, занявший на выборах криворожского городского головы третье место, рассказал о вскрытых и подтвержденных фактах фальсификации.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook, опубликовав соответствующие документы.

"В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа). Глава комиссии - Демьяненко Инна Анатольевна - от кандидата в мэры Шевчика Д.В. "Слуге народа" Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням - 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами", - пишет Павлов.

Напомним, ранее стало известно, что в административном суде Днепра проводятся слушания по иску к Саксаганской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.