UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кропивницком выборы выиграл действующий мэр Райкович

Автор: Роман Тверденко

В Кропивницком огласили результаты выборов городского главы. В один тур победил действующий мэр Андрей Райкович.

Об этом сообщает сайт Кропивницкого горсовета.

Райкович набрал 53,53% голосов. За него проголосовали 27 839 избирателей. Количество набранных голосов другими кандидатами не уточняется.

Для Райковича это будет второй срок на должности мэра Кропивницкого. В 2015 году он также выиграл на местных выборах.

Самые читаемые новости

Напомним, что на прошлой неделе объявили второй тур мэрских выборов в Луцке. В нем сойдутся Игорь Полищук и Богдан Шиба.

Также второй тур будет и на выборах мэра Львова. За должность поборются действующий городской глава Андрей Садовой и Олег Синютка. Голосование пройдет 22 ноября.

Сегодня сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте. Признаны победившими на выборах 26 городских голов, 30 - поселковых и 75 - сельских.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы