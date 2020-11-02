В Кропивницком выборы выиграл действующий мэр Райкович

В Кропивницком огласили результаты выборов городского главы. В один тур победил действующий мэр Андрей Райкович.

Об этом сообщает сайт Кропивницкого горсовета.

Райкович набрал 53,53% голосов. За него проголосовали 27 839 избирателей. Количество набранных голосов другими кандидатами не уточняется.

Для Райковича это будет второй срок на должности мэра Кропивницкого. В 2015 году он также выиграл на местных выборах.

Напомним, что на прошлой неделе объявили второй тур мэрских выборов в Луцке. В нем сойдутся Игорь Полищук и Богдан Шиба.

Также второй тур будет и на выборах мэра Львова. За должность поборются действующий городской глава Андрей Садовой и Олег Синютка. Голосование пройдет 22 ноября.

Сегодня сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте. Признаны победившими на выборах 26 городских голов, 30 - поселковых и 75 - сельских.