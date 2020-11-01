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Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября

Новина українською → Львов, Воскресенье 01 ноября 2020 18:56
Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября Фото: голосование на местных выборах (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов городского головы. За кресло мэра Львова во втором туре будут соревноваться Андрей Садовой и Олег Синютка.

Об этом заявил руководитель ТИК Игорь Слипецкий, передает местное издание ZAXID.NET.

Второй тур местных выборов во Львове, в котором встретятся действующий мэр и бывший глава областной государственной администрации, состоятся 22 ноября.

Отметим, Садовой и Синютка выражали готовность провести дебаты перед вторым туром голосования.

Напомним, 29 октября Львовская ТИК подсчитала 100% бюллетеней на выборах мэра Львова. По официальным подсчетам, Садового поддержали 39,96% выборов, а за Синютку проголосовали 31,03%.

Подробнее о кандидатах в мэры Львова Андрея Садового и Олега Синютку вы можете прочитать в материалах РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что у Садового опасаются возможного союза между "ЕС" и "Свободой", из-за чего Садовой может потерять контроль над городским советом.

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