Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября
Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов городского головы. За кресло мэра Львова во втором туре будут соревноваться Андрей Садовой и Олег Синютка.
Об этом заявил руководитель ТИК Игорь Слипецкий, передает местное издание ZAXID.NET.
Второй тур местных выборов во Львове, в котором встретятся действующий мэр и бывший глава областной государственной администрации, состоятся 22 ноября.
Отметим, Садовой и Синютка выражали готовность провести дебаты перед вторым туром голосования.
Напомним, 29 октября Львовская ТИК подсчитала 100% бюллетеней на выборах мэра Львова. По официальным подсчетам, Садового поддержали 39,96% выборов, а за Синютку проголосовали 31,03%.
Подробнее о кандидатах в мэры Львова Андрея Садового и Олега Синютку вы можете прочитать в материалах РБК-Украина.
Также РБК-Украина писало, что у Садового опасаются возможного союза между "ЕС" и "Свободой", из-за чего Садовой может потерять контроль над городским советом.