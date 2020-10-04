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Андрей Садовый снова идет в мэры Львова: что нужно знать о кандидате

Новина українською → Львов, Воскресенье 04 октября 2020 09:00
Андрей Садовый снова идет в мэры Львова: что нужно знать о кандидате Андрей Садовый (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Действующий мэр Львова Андрей Садовый, хоть и заявлял ранее, что больше в горсовет баллотироваться не планируется, все же выдвинул свою кандидатуру на выборы 25 октября. Что известно об одном из лидеров предвыборной гонки на должность главы Львова - в материале РБК-Украина.

Андрей Садовый уже трижды избирался на должность мэра Львова, которую он занимает с 2006 года. На эти выборы, как и в предыдущий раз, он баллотируется от партии "Самопомич". До этого Садовый шел на выборы как самовыдвиженец, а потом - от "Республиканской Христианской партии".

Садовый родился 19 августа 1968 года во Львове. В 1987 году завершил Львовский техникум радиоэлектроники. После два года отслужил в полку связи военно-воздушных сил, который располагался на территории Москвы.

В 1995 году завершил Львовскую политехнику получив квалификацию инженера электронной техники. Также имеет еще две квалификации - экономист и магистр госуправления.

Трудовую деятельность начал в качестве регулировщика радиоэлектронной аппаратуры на предприятии "Львовприбор". После был заместителем директора Львовского отделения Фонда социальной адаптации молодежи при Кабмине, а также занимал руководящие должности на предприятиях "Галицкие инвестиции" и "Югозападэлектросетьстрой".

В 1993 году стал одним из сооснователей радиостанции "Люкс" во Львове. Позже радиостанция переросла в медиахолдинг ТРК "Люкс", где Садовый с 2002 по 2006 года занимал должность главы совета. Перед местными выборами в 2006 году он переписал холдинг на свою жену - Екатерину Кот-Садовую. За время мэрства компания значительно расширилась. Сейчас она включает радиостанции "Максимум", "Nostalgie" и "Люкс FM", телеканал и сайт "24", сайты "Zaxid.net" и "Футбол 24".

Политическая карьера

Общественно-политической деятельностью начал заниматься с 1997 года. Спустя год активно вошел в политику. Тогда Садового избрали депутатом Львовского горсовета, где пробыл до 2002 года и был главой комиссии по вопросам экономической политики. В 2000 году баллотировался в парламент на довыборах народного депутат по 115 округу (Львов), но не прошел.

Занять кресло мэра Львова впервые попытался в 2002 году. Но стать городским главой удалось лишь спустя четыре года.

С 2006 по 2010 года был членом партии "Народный союз "Наша Украина". При этом до 2009 года был членом политсовета партии.

В 2012-м создал свою политическую партию "Самопомочь". Осенью 2014 года повел свою партию на досрочные парламентские выборы, где "Самопомич" заняла третье место, набрав почти 11% голосов. Сам Садовый шел в списке под 50-м номером и в Раду не прошел. При этом сразу после Революции Достоинства имел возможность занять должность вице-премьера в правительстве Арсения Яценюка, однако решил остаться в кресле мэра.

В прошлом году был кандидатом в президенты, однако в начале марта снялся с выборов в пользу Анатолия Гриценко. Летом того же года заявил, что не планирует больше баллотироваться в мэры Львова. По его словам, с 2020-го он планировал заняться вопросам и государственного масштаба.

Андрей Садовый снова идет в мэры Львова: что нужно знать о кандидате

Андрей Садовый (facebook.com.andriy.sadovyi)

Львовский мусор

В мае 2016 года на Грибовицкой свалке, куда вывозился весь львовский мусор, вспыхнул пожар. Тогда во время тушения троих пожарных и одного коммунальщика завалило мусором. Они погибли. А уже в ноябре суд обязал львовскую власть закрыть свалку. В итоге о львовском мусоре узнала вся Украину, ведь вывозили его, часто несанкционированно, и в Киев, и во многие другие регионы страны.

Тогда центральная власть обвинила львовскую в том, что город так и не создал полигон для бытовых отходов, тогда как сам Содовый жаловался на правительство. Мол, создают "мусорную блокаду" Львова, блокируя договора о вывозе львовского мусора в другие регионы.

В итоге долгое время мусор из Львова и вовсе не вывозился, а некоторые дворики напоминали временами мини свалки. А летом 2017-го под давлением центральной власти Львов передал обязанности по вывозу мусора с доплатой Львовской ОГА. Мэрия вернула себе эти обязанности лишь спустя два года.

По состоянию на сейчас история с мусором подутихла. Хотя этим летом Садовый просил парламент создать ТСК для расследования возможной "мусорной блокады" Львова.

Подозрение в злоупотреблении властью

В ноябре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила Садовому о подозрении в злоупотреблении властью. Якобы он в 2015 году незаконно выделил 23 гектара на окраине Львова под строительство индустриального парка.

По версии следствия, земельный участок находился за пределами Львова, а значит и распоряжаться львовские власти им не могли. При этом в САП заявили, что выделил землю Садовый с нарушением процедуры и по заниженной цене, нанеся таким образом ущерб в 93,5 млн гривен.

В итоге в конце ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому мэру пресечения в виде залога в чуть более 1 млн гривен без ареста. С того времени новостей по этому делу нет.

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