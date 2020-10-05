Что известно о кандидате в мэры Львова Олеге Синютке: главное

Бывший помощник львовского мэра и рекордсмен на должности главы Львовской ОГА Олег Синютка спустя чуть более год после отъезда вновь планирует вернуться во Львов. На выборах мэра 25 октября он баллотируется от "Европейской солидарности". Что известно об одном из претендентов на кресло главы Львова - в материале РБК-Украина.

Олег Синютка родился в селе Куропатники Тернопольской области 14 февраля 1970 года. Еще во время обучения в университете начал работать руководителем Ивано-Франковского отдела Фонда социальной адаптации молодежи. Позже был главой корпорации "Маслосоюз" и исполняющим обязанности директора "Ивано-Франковского АвтоЗАЗ-Дэу", более половины акций которого принадлежит его жене.

Синютка окончил Прикарпатский университет по специальности учителя истории. Позже получил второе высшее образование по специальности "экономика и управление".

Олег Синютка (facebook com Oleg Synyutka official)

Политическая карьера

В политике Синютка с 1997 года, когда возглавил Ивано-Франковскую областную организацию партии "Реформы и порядок". От нее спустя год баллотировался в Верховную раду. Но не прошел. Впрочем, как и последующие три раза - в 2002, 2006 и 2007 годах шел в парламент от "Нашей Украины".

С 2002 по 2006 год был заместителем мэра Ивано-Франковска. В 2006-м стал депутатом Ивано-Франковского облсовета, но уже в ноябре перебрался в Львовский горсовет. Там он занял должность директора департамента экономической политики.

Летом 2007-го стал первым заместителем Львовского городского главы Андрея Садового, пробыв на этой должности до 2014 года. Тогда был назначен главой Львовской облгосадминистрации. В 2015-м стал депутатом Львовского облсовета - баллотировался как первый номер партии "БПП "Солидарность". Спустя чуть более месяц сложил полномочия, оставшись на должности главы ОГА.

Главой ОГА Синютка пробыл до 2019 года. Уже на второй день после второго тура президентских выборов подал в отставку, однако официально был уволен лишь 11 июня. Тем не менее Синютка установил рекорд по длительности пребывания на должности председателя Львовской ОГА.

Осенью 2019-го с пятой попытки прошел в Верховную раду. В этот раз баллотировался под девятым номером по списку "Европейской солидарности", где он также входит в президиум центрального политсовета партии.

Олег Синютка - экс-глава Львовской ОГА (facebook com Oleg Synyutka official)

Коррупционные расследования

Синютка является фигурантом трех антикоррупционных расследований. Все они связаны с пребыванием на должности главы Львовской ОГА.

Так, в 2017-м львовские СМИ сообщили, что Синютка и четыре чиновника ОГА отправились в чешский город Брно чартерным рейсом турецкой компании Onur Group, которая получает миллиардные контракты на ремонт дорог в области. Сам Синютка подтвердил, что заплатил за рейс лишь 29,8 тысяч гривен личных средств. А скидку выбил "хорошо поторговавшись". При этом аналогичные чартерные рейсы, по данным журналистов, стоят более чем в 10 раз дороже.

В итоге Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протоколы на четырех чиновников ЛОГА за получение "подарков в виде оплаты перелета", но не увидело нарушений в действиях самого Синютки. В 2019-м Галицкий районный суд Львова закрыл дело в связи с отсутствием состава админнарушения.

Кроме этого, Синютка еще в конце 2017-го выделил земельные участки возле Щерецкого водохранилища 83-м участникам АТО. Хотя журналисты сообщали, что среди них были как минимум 10 человек, которые к антитеррористической операции не имели никакого отношения. Некоторые из тех, кто получил земельный участок, подтвердили, что не являются "атошниками", а землю получили благодаря "хорошим людям". При этом статус земельного участка является предметом судебного разбирательства.