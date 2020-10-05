Що відомо про кандидата в мери Львова Олега Синютку: головне

Колишній помічник львівського мера і рекордсмен на посаді голови Львівської ОДА Олег Синютка трохи більше ніж через рік після від'їзду знову планує повернутися до Львова. На виборах мера 25 жовтня він балотується від "Європейської солідарності". Що відомо про одного з претендентів на крісло глави Львова - в матеріалі РБК-Україна.

Олег Синютка народився в селі Куропатники Тернопільської області 14 лютого 1970 року. Ще під час навчання в університеті почав працювати керівником Івано-Франківського відділу Фонду соціальної адаптації молоді. Пізніше був главою корпорації "Маслосоюз" і виконуючим обов'язки директора "Івано-Франківського АвтоЗАЗ-Деу", більше половини акцій якого належить його дружині.

Синютка закінчив Прикарпатський університет за спеціальністю вчителя історії. Пізніше здобув другу вищу освіту за спеціальністю "економіка і управління".

Олег Синютка (facebook com Oleg Synyutka official)

Політична кар'єра

У політиці Сінютка з 1997 року, коли очолив Івано-Франківську обласну організацію партії "Реформи і порядок". Від неї через рік балотувався до Верховної ради. Але не пройшов. Втім, як і наступні три рази - в 2002, 2006 і 2007 роках йшов до парламенту від "Нашої України".

З 2002 по 2006 рік був заступником мера Івано-Франківська. У 2006-му став депутатом Івано-Франківської облради, але вже в листопаді перебрався до Львівської міськради. Там він зайняв посаду директора департаменту економічної політики.

Влітку 2007-го став першим заступником Львівського міського голови Андрія Садового, пробувши на цій посаді до 2014 року. Тоді був призначений головою Львівської обласної державної адміністрації. У 2015-му став депутатом Львівської облради - балотувався як перший номер партії "БПП "Солідарність". Через місяць склав повноваження, залишившись на посаді голови ОДА.

Головою ОДА Синютка пробув до 2019 року. Вже на другий день після другого туру президентських виборів подав у відставку, проте офіційно був звільнений лише 11 червня. Проте Синютка встановив рекорд за тривалістю перебування на посаді голови Львівської ОДА.

Восени 2019-го з п'ятої спроби пройшов до Верховної ради. Цього разу балотувався під дев'ятим номером за списком "Європейської солідарності", де він також входить до президії центральної політради партії.

Олег Синютка - екс-голова Львівської ОДА (facebook com Oleg Synyutka official)

Корупційні розслідування

Синютка є фігурантом трьох антикорупційних розслідувань. Всі вони пов'язані з перебуванням на посаді голови Львівської ОДА.

Так, у 2017-му львівські ЗМІ повідомили, що Синютка і чотири посадовці ОДА вирушили в чеське місто Брно чартерним рейсом турецької компанії Onur Group, яка отримує мільярдні контракти на ремонт доріг в області. Сам Синютка підтвердив, що заплатив за рейс лише 29,8 тисяч гривень особистих коштів. А знижку вибив "добре поторгувавшись". При цьому аналогічні чартерні рейси, за даними журналістів, коштують більш ніж в 10 разів дорожче.

В результаті Національне агентство із запобігання корупції склало протоколи на чотирьох чиновників ЛОДА за одержання "подарунків у вигляді оплати перельоту", але не побачило порушень у діях самого Синютки. У 2019-му Галицький районний суд Львова закрив справу у зв'язку з відсутністю складу адмінпорушення.

Крім цього, Синютка ще наприкінці 2017-го виділив земельні ділянки біля Щерецкого водосховища 83-м учасникам АТО. Хоча журналісти повідомляли, що серед них були як мінімум 10 осіб, які до антитерористичної операції не мали ніякого відношення. Деякі з тих, хто отримав земельну ділянку, підтвердили, що не є "атошниками", а землю отримали завдяки "хорошим людям". При цьому статус земельної ділянки є предметом судового розгляду.