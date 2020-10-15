Садовый может потерять контроль над горсоветом во Львове после выборов

На выборах во львовский горсовет действующий мэр Львова Андрей Садовой вряд ли получит единоличное большинство, представленное его партией. "ЕС" на выборах во Львове может набрать в районе 36-38%, когда у "Самопомочи" - 12-20%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Львов: кто сразится с Садовым за контроль над городом".

В качестве возможного союзника в горсовете у Садового называют только "Голос", который, по данным опроса, может набрать около 5%. Под вопросом - партнерство с "Вартой", которая выстраивает свою деятельность на критике местной власти.

Также у Садового опасаются возможного союза между "Евросолидарностью" и "Свободой". При таком сценарии Садовый, в случае победы, может получить оппозиционно настроенное к нему большинство.

"Это будут ежемесячные предложения выказать недоверие мэру. Это, конечно, для нас самый худший вариант, но такое уже было в позапрошлой каденции", - сказал один из собеседников в окружении Садового.

Впрочем, во всех командах, с которыми общалось РБК-Украина, утверждают, что с переговорами о каких-либо союзах не спешат. Во-первых, неизвестно, какие партии наверняка зайдут в горсовет - судя по опросам, несколько политсил находятся на грани проходного барьера.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года.

Кроме того, ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местные выборы 2020. Бюллетень для голосования за городского голову будет иметь светло-розовый цвет.