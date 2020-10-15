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Садовий може втратити контроль над міськрадою у Львові після виборів

Новость на русском → Львів, Четвер 15 жовтня 2020 08:34
Садовий може втратити контроль над міськрадою у Львові після виборів Фото: вибори (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Уляна Безпалько

На виборах до львівської міськради чинний мер Львова Андрій Садовий навряд чи отримає одноосібну більшість, представлену його партією. "ЄС" на виборах у Львові може набрати в районі 36-38%, коли у "Самопомочі" - 12-20%.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Львів: хто битиметься з Садовим за контроль над містом".

Як можливого союзника у міськраді Садового називають тільки "Голос", який, за даними опитування, може набрати близько 5%. Під питанням - партнерство з "Варта", яка вибудовує свою діяльність на критиці місцевої влади.

Також у Садового побоюються можливого союзу між "Євросолідарністю" і "Свободою". При такому сценарії Садовий, у разі перемоги, може отримати опозиційно налаштовану до нього більшість.

"Це будуть щомісячні пропозиції висловити недовіру меру. Це, звичайно, для нас найгірший варіант, але таке вже було в позаминулій каденції", - сказав один зі співрозмовників в оточенні Садового.

Втім, у всіх командах, з якими спілкувалося РБК-Україна, стверджують, що з переговорами про будь-які союзи не поспішають. По-перше, невідомо, які партії напевно зайдуть у міськраду - судячи з опитувань, кілька політсил знаходяться на межі прохідного бар'єру.

Раніше повідомлялося, що ЦВК затвердив порядок заповнення бюлетеня на місцевих виборах 2020 року.

Крім того, ЦВК затвердила форму і колір бюлетенів на місцеві вибори 2020. Бюлетень для голосування за міського голову буде мати світло-рожевий колір.

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