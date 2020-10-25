В Луганской области избирателям с COVID-19 отказали в голосовании

Две избирательные комиссии в Луганской области отказала больным коронавирусом во включении в список избирателей, голосующих по месту пребывания. У Комиссий якобы нет денег на средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Как сообщается, житель города Сватово сообщил наблюдателям сети, что он лично обращался в избирательный участок с заявлением о голосовании на дому., он также подкрепил справку из больницы с подтверждением, что он болеет COVID-19.

Члены УИК заявили, что мужчину не включили в список избирателей по месту пребывания из-за нехватки средств индивидуальной защиты для членов комиссии, которые должны посещать больных.

Еще один подобный случай был зафиксирован в городе Старобельск. Городская ТИК отказала женщине в голосовании на дому в связи с заболеванием коронавирусом.

Комиссия отказала женщине в такой формулировке "в связи с финансовой несостоятельностью обеспечить УИК средствами индивидуальной защиты".

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

Кроме того, в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.