У Луганській області виборцям з COVID-19 відмовили у голосуванні

Дві виборчі комісії в Луганській області відмовила хворим коронавірусом у включенні до списку виборців, які голосують за місцем перебування. У Комісій нібито немає грошей на засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Як повідомляється, житель міста Сватове повідомив спостерігачам мережі, що він особисто звертався до виборчої дільниці із заявою про голосування вдома., він також підкріпив довідку з лікарні з підтвердженням, що він хворіє COVID-19.

Члени ДВК заявили, що чоловіка не включили в список виборців за місцем перебування через брак засобів індивідуального захисту для членів комісії, які повинні відвідувати хворих.

Ще один подібний випадок був зафіксований у місті Старобільськ. Міська ТВК відмовила жінці у голосуванні вдома у зв'язку з захворюванням коронавірусом.

Комісія відмовила жінці у такому формулюванні "у зв'язку з фінансовою неспроможністю забезпечити ДВК засобами індивідуального захисту".

Нагадаємо, раніше в Київській області викрили мережу підкупу виборців. В організації підозрюють командира одного з факультетів Університету державної фіскальної служби України.

Крім того, в Києві, а також Дніпропетровській та Одеській областях поліція зафіксувала "каруселі" на виборах.