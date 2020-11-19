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Во Львовской области полиция начала охранять терризбиркомы перед выборами

Автор: Роман Тверденко

Полиция Львовской области взяла под круглосуточною охрану территориальные избиркомы. В области пройдут ряд вторых туров выборов местных глав.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Под охрану с четверга взяты девять терризбиркомов во Львове, Дрогобыче и в Городецком районе, где будут проходить выборы депутата Великолюблинского поселкового совета.

Напомним, что во Львове 22 ноября пройдет второй тур выборов мэра. В нем сойдутся действующий городской глава Андрей Садовой и кандидат от "Евросолидарности" Олег Синютка.

Согласно различных соцопросам, однозначного претендента на победу в выборах во Львове нет.

Также сегодня было объявлено, что победу во втором туре выборов мэра Луцка одержал Игорь Полищук. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

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