RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Львівській області поліція почала охороняти тервиборчкоми перед виборами

Автор: Роман Тверденко

Поліція Львівської області взяла під цілодобову охорону територіальні виборчкоми. В області пройдуть ряд других турів виборів місцевих голів.

Про це повідомляє Національна поліція.

Під охорону з четверга взяті дев'ять тервиборчкомів у Львові, Дрогобичі та у Городецькому районі, де будуть проходити вибори депутата Великолюблінського селищної ради.

Нагадаємо, що у Львові 22 листопада пройде другий тур виборів мера. У ньому зійдуться чинний міський голова Андрій Садовий і кандидат від "Євросолідарності" Олег Синютка.

Згідно різних соцопитувань, однозначної претендента на перемогу у виборах у Львові немає.

Також сьогодні було оголошено, що перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори