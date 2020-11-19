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Другий тур виборів мера Львова: рейтинг кандидатів

Новость на русском → Львів, Четвер 19 листопада 2020 18:30
Другий тур виборів мера Львова: рейтинг кандидатів Фото: вибори у Львові (РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

До другого туру виборів мера Львова вийшли Андрій Садовий і Олег Синютка. Хто з кандидатів має більші шанси на перемогу після повторного голосування 22 листопада, передвиборні рейтинги і прогнози другого туру - детально на РБК-Україна.

Головне про другий тур виборів у Львові

Міська територіальна виборча комісія Львова призначила повторне голосування на 22 листопада і оголосила імена двох кандидатів, які продовжать боротьбу за посаду міського голови:

Андрій Садовий ( "Самопоміч") - діючий мер

Олег Синютка ( "Європейська солідарність") - народний депутат, екс-глава ЛОДА

Незважаючи на лідерство Андрія Садового, результату 40,9% в першому турі йому не вистачило для обрання на наступну каденцію.

З відставанням в 10% Олег Синютка зайняв друге місце, отримавши 31,1% підтримки виборців.

Рейтинги Андрія Садового та Олега Синютки

Згідно з рейтингом від Центру SOCIS (29 жовтня - 10 листопада), результат другого туру виборів у Львові багато в чому буде залежати від явки виборців. Обидва кандидати мають практично однакові шанси стати наступним мером.

Другий тур виборів мера Львова: рейтинг кандидатівВ передвиборчому рейтингу Садовий лідирує з мінімальною перевагою (фото: РБК-Україна)

В останньому опитуванні 40,5% з числа всіх респондентів (2000 осіб) і в подальшому хочуть бачити на посаді мера Львова Андрія Садового. Олега Синютку готові підтримати 35,2%.

  • Андрій Садовий - 40,5%
  • Олег Синютка - 35,2%
  • Не визначились/ відмовилися від відповіді - 14,2%
  • Не будуть голосувати - 5,8%
  • За жодного з кандидатів - 4,5%

Моделювання результатів другого туру виборів серед тих, хто точно піде голосувати і вже визначився з вибором (992 респондента), показало лідерство кандидата від "Європейської солідарності":

  • Олег Синютка - 50,9%
  • Андрій Садовий - 49,1%

Якщо 22 листопада на дільниці прийдуть ті, хто точно збирається голосувати і ті, хто швидше за все візьме участь у виборах мера і визначилися з вибором, результат може бути на користь Садового, але з мінімальним відривом:

  • Андрій Садовий - 50,2%
  • Олег Синютка - 49,8%

При цьому, підтримати Олега Синютку у другому турі готові більшість респондентів, які 25 жовтня голосували за Руслана Кошулинського ("Свобода"), Ярослава Рущишина ("Голос"), Ігоря Кузьмака ("Народний Рух України"), Ігоря Васюника.

Другий тур виборів мера Львова: рейтинг кандидатівОлега Синютку готові підтримати виборці кандидатів із першої п'ятірки лідерів першого туру (фото: РБК-Україна)

За Андрія Садового збираються голосувати виборці Тараса Кльофи ("Слуга народу"), Юлії Гвоздович ("Українська галицька партія").

До виборів перше місце в соцопитуваннях впевнено займав Андрій Садовий - 38,1%. На другій позиції був Руслан Кошулинський з 17,9%, а Олега Синютку підтримувало 13,8% респондентів.

Згідно з прогнозом другого туру у Львові від Групи "Рейтинг" (липень 2020) в парі кандидатів "Олег Синютка - Андрій Садовий", перевага мера склала 20%.

  • Андрій Садовий - 46%
  • Олег Синютка - 26%

Як пройшов перший тур голосування

У мери Львова балотувалося 17 кандидатів. За результатами голосування 25 жовтня, жоден з них не отримав підтримку абсолютної більшості виборців.

Найвищий результат був у мера міста Андрія Садового, а також у народного депутата ВР IX скликання від "Європейської солідарності" Олега Синютки. Решта кандидатів отримали менше 10% підтримки виборців.

  1. Андрій Садовий ("Об'єднання "Самопоміч") - 40,09%
  2. Олег Синютка ("Європейська солідарність") - 31,1%
  3. Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") - 9,75%
  4. Ярослав Рущишин ("Голос") - 4,68%
  5. Ігор Зінкевич ("Варта") - 3,39%
  6. Ігор Васюник (самовисування) - 2,96%
  7. Юлія Гвоздович ("Українська Галицька Партія") - 2,28%
  8. Тарас Кльофа ("Слуга народу") - 1,63%
  9. Оксана Юринець (УДАР) - 1%
  10. Ігор Кузьмак ("Народний рух України") - 0,95%

Нагадаємо, другий тур виборів 22 листопада пройде в декількох обласних центрах, зокрема, голосування за кандидатів в мери відбудеться в Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ужгороді, Черкасах, Миколаєві, а також в ряді великих міст.

Про те, які шанси на перемогу і рейтинги кандидатів у мери Дніпра перед повторним голосуванням повідомлялося в матеріалі РБК-Україна.

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