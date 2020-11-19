Другий тур виборів мера Львова: рейтинг кандидатів

До другого туру виборів мера Львова вийшли Андрій Садовий і Олег Синютка. Хто з кандидатів має більші шанси на перемогу після повторного голосування 22 листопада, передвиборні рейтинги і прогнози другого туру - детально на РБК-Україна.

Головне про другий тур виборів у Львові

Міська територіальна виборча комісія Львова призначила повторне голосування на 22 листопада і оголосила імена двох кандидатів, які продовжать боротьбу за посаду міського голови:

Андрій Садовий ( "Самопоміч") - діючий мер

Олег Синютка ( "Європейська солідарність") - народний депутат, екс-глава ЛОДА

Незважаючи на лідерство Андрія Садового, результату 40,9% в першому турі йому не вистачило для обрання на наступну каденцію.

З відставанням в 10% Олег Синютка зайняв друге місце, отримавши 31,1% підтримки виборців.

Рейтинги Андрія Садового та Олега Синютки

Згідно з рейтингом від Центру SOCIS (29 жовтня - 10 листопада), результат другого туру виборів у Львові багато в чому буде залежати від явки виборців. Обидва кандидати мають практично однакові шанси стати наступним мером.

В передвиборчому рейтингу Садовий лідирує з мінімальною перевагою (фото: РБК-Україна)

В останньому опитуванні 40,5% з числа всіх респондентів (2000 осіб) і в подальшому хочуть бачити на посаді мера Львова Андрія Садового. Олега Синютку готові підтримати 35,2%.

Андрій Садовий - 40,5%

Олег Синютка - 35,2%

Не визначились/ відмовилися від відповіді - 14,2%

Не будуть голосувати - 5,8%

За жодного з кандидатів - 4,5%

Моделювання результатів другого туру виборів серед тих, хто точно піде голосувати і вже визначився з вибором (992 респондента), показало лідерство кандидата від "Європейської солідарності":

Олег Синютка - 50,9%

Андрій Садовий - 49,1%

Якщо 22 листопада на дільниці прийдуть ті, хто точно збирається голосувати і ті, хто швидше за все візьме участь у виборах мера і визначилися з вибором, результат може бути на користь Садового, але з мінімальним відривом:

Андрій Садовий - 50,2%

Олег Синютка - 49,8%

При цьому, підтримати Олега Синютку у другому турі готові більшість респондентів, які 25 жовтня голосували за Руслана Кошулинського ("Свобода"), Ярослава Рущишина ("Голос"), Ігоря Кузьмака ("Народний Рух України"), Ігоря Васюника.

Олега Синютку готові підтримати виборці кандидатів із першої п'ятірки лідерів першого туру (фото: РБК-Україна)

За Андрія Садового збираються голосувати виборці Тараса Кльофи ("Слуга народу"), Юлії Гвоздович ("Українська галицька партія").

До виборів перше місце в соцопитуваннях впевнено займав Андрій Садовий - 38,1%. На другій позиції був Руслан Кошулинський з 17,9%, а Олега Синютку підтримувало 13,8% респондентів.

Згідно з прогнозом другого туру у Львові від Групи "Рейтинг" (липень 2020) в парі кандидатів "Олег Синютка - Андрій Садовий", перевага мера склала 20%.

Андрій Садовий - 46%

Олег Синютка - 26%

Як пройшов перший тур голосування

У мери Львова балотувалося 17 кандидатів. За результатами голосування 25 жовтня, жоден з них не отримав підтримку абсолютної більшості виборців.

Найвищий результат був у мера міста Андрія Садового, а також у народного депутата ВР IX скликання від "Європейської солідарності" Олега Синютки. Решта кандидатів отримали менше 10% підтримки виборців.

Андрій Садовий ("Об'єднання "Самопоміч") - 40,09% Олег Синютка ("Європейська солідарність") - 31,1% Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") - 9,75% Ярослав Рущишин ("Голос") - 4,68% Ігор Зінкевич ("Варта") - 3,39% Ігор Васюник (самовисування) - 2,96% Юлія Гвоздович ("Українська Галицька Партія") - 2,28% Тарас Кльофа ("Слуга народу") - 1,63% Оксана Юринець (УДАР) - 1% Ігор Кузьмак ("Народний рух України") - 0,95%

Нагадаємо, другий тур виборів 22 листопада пройде в декількох обласних центрах, зокрема, голосування за кандидатів в мери відбудеться в Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ужгороді, Черкасах, Миколаєві, а також в ряді великих міст.

Про те, які шанси на перемогу і рейтинги кандидатів у мери Дніпра перед повторним голосуванням повідомлялося в матеріалі РБК-Україна.