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Вибори в Дніпрі: рейтинг кандидатів перед другим туром

Новость на русском → Четвер 19 листопада 2020 15:15
Вибори в Дніпрі: рейтинг кандидатів перед другим туром Фото: вибори в Дніпрі (РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

За посаду мера Дніпра в другому турі виборів змагаються чинний мер Борис Філатов і депутат міськради, активіст Загід Краснов. Повторне голосування відбудеться вже цієї неділі, 22 листопада. Які шанси на перемогу у кандидатів, передвиборні прогнози і рейтинги - в матеріалі РБК-Україна.

Місцеві вибори в Дніпрі: головне

Чергові місцеві вибори в Україні пройшли 25 жовтня 2020 року. Виборці голосували за нові склади обласних, міських і районних рад, а також мерів міст.

У Дніпрі не вдалося обрати міського голову в один тур, тому що ніхто з 17 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Після оприлюднення офіційних результатів, ТВК призначила повторне голосування 22 листопада 2020.

До другого туру виборів мера в Дніпрі вийшли два кандидати, які зайняли лідируючі позиції за підсумками першого етапу виборчого процесу:

  • мер Дніпра з 2015 року Борис Філатов ("Пропозиція") - 46,41%
  • депутат міськради Загід Краснов ("Громадська сила") - 13,15%

Рейтинги Філатова і Краснова перед виборами

Згідно з даними соціологічних досліджень, напередодні виборів у Бориса Філатова були найвищі шанси на перемогу вже в першому турі.

ФилатовБорис Філатов - лідер передвиборних рейтингів (фото: РБК-Україна)

Також за результатами опитувань, найбільш вірогідним опонентом Філатова в другому турі міг стати Олександр Вілкул, а не Загід Краснов, на відміну від фактичних результатів голосування.

Так, мер міста зайняв перший рядок рейтингу в опитуванні Центру SOCIS за 26 вересня - 2 жовтня. Його найближчим конкурентом виявився Олександр Вілкул. Він посів друге місце з відставанням в 40%. У Загіда Краснова прогноз на вихід у другий тур був невисоким. Похибка вибірки склала 3,5%.

  1. Борис Філатов - 54,1%
  2. Олександр Вілкул - 13,8%
  3. Загід Краснов - 12,0%
  4. Сергій Нікітін - 8,3%
  5. Сергій Риженко - 7,6%

Лідером передвиборчого опитування Групи "Рейтинг" також був Борис Філатов. Його підтримало 48,5% опитаних. На другому місці - Олександр Вілкул з 14,9%, за Загіда Краснова збиралося голосувати 13,4% респондентів.

При прогнозуванні другого туру виборів, у всіх можливих парах переможцем виявився Філатов з великою перевагою. Однак варіант кандидатів на повторному голосуванні "Борис Філатов - Загід Краснов" в дослідженні "Рейтинг" не розглядався.

Вибори в Дніпрі: рейтинг кандидатів перед другим туромЗагід Краснов раніше двічі безуспішно балотувався в мери Дніпра (фото: facebook.com/Zkrasnov)

Результати першого туру місцевих виборів у Дніпрі

У виборах на посаду глави міськради 25 жовтня прийняло участь 17 кандидатів. Явка в Дніпрі склала 28%.

Голоси виборців розподілилися наступним чином:

  1. Борис Філатов ("Пропозиція") - 46,41%
  2. Загід Краснов ("Громадська сила") - 13,15%
  3. Олександр Вілкул ("Блок Вілкула" Українська перспектива") - 12,95%
  4. Сергій Нікітін ("Опозиційна платформа -"За життя") - 9,15%
  5. Сергій Риженко ("Слуга народу") - 8,71%
  6. Артем Романюков ("Демократичний альянс") - 3,05%
  7. Тетяна Ричкова ("Європейська солідарність") - 2,34%
  8. Мгер Куюмчан ("Батьківщина") - 0,9%
  9. Ігор Майденко ("Національний корпус") - 0,82%
  10. Тетяна Лампіка ("Партія зелених України") - 0,59%

Борис Філатов отримав 101 617 голосів і опинився на першому місці, але такого результату виявилося недостатньо для обрання в один тур. Як і на минулих виборах, Філатов буде боротися за крісло мера в другому турі (у 2015 році його опонентом був Олександр Вілкул).

За депутата міської ради Загіда Краснова проголосувало 28804 виборці. З великим відставанням від Філатова кандидат від "Громадської сили" посів друге місце і вийшов у другий тур. При цьому Олександр Вілкул набрав лише на 447 голосів менше Загіда Краснова (28357 голосів або 12,95%).

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