Вибори в Дніпрі: рейтинг кандидатів перед другим туром

За посаду мера Дніпра в другому турі виборів змагаються чинний мер Борис Філатов і депутат міськради, активіст Загід Краснов. Повторне голосування відбудеться вже цієї неділі, 22 листопада. Які шанси на перемогу у кандидатів, передвиборні прогнози і рейтинги - в матеріалі РБК-Україна.

Місцеві вибори в Дніпрі: головне

Чергові місцеві вибори в Україні пройшли 25 жовтня 2020 року. Виборці голосували за нові склади обласних, міських і районних рад, а також мерів міст.

У Дніпрі не вдалося обрати міського голову в один тур, тому що ніхто з 17 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Після оприлюднення офіційних результатів, ТВК призначила повторне голосування 22 листопада 2020.

До другого туру виборів мера в Дніпрі вийшли два кандидати, які зайняли лідируючі позиції за підсумками першого етапу виборчого процесу:

мер Дніпра з 2015 року Борис Філатов ("Пропозиція") - 46,41%

депутат міськради Загід Краснов ("Громадська сила") - 13,15%

Рейтинги Філатова і Краснова перед виборами

Згідно з даними соціологічних досліджень, напередодні виборів у Бориса Філатова були найвищі шанси на перемогу вже в першому турі.

Борис Філатов - лідер передвиборних рейтингів (фото: РБК-Україна)

Також за результатами опитувань, найбільш вірогідним опонентом Філатова в другому турі міг стати Олександр Вілкул, а не Загід Краснов, на відміну від фактичних результатів голосування.

Так, мер міста зайняв перший рядок рейтингу в опитуванні Центру SOCIS за 26 вересня - 2 жовтня. Його найближчим конкурентом виявився Олександр Вілкул. Він посів друге місце з відставанням в 40%. У Загіда Краснова прогноз на вихід у другий тур був невисоким. Похибка вибірки склала 3,5%.

Борис Філатов - 54,1% Олександр Вілкул - 13,8% Загід Краснов - 12,0% Сергій Нікітін - 8,3% Сергій Риженко - 7,6%

Лідером передвиборчого опитування Групи "Рейтинг" також був Борис Філатов. Його підтримало 48,5% опитаних. На другому місці - Олександр Вілкул з 14,9%, за Загіда Краснова збиралося голосувати 13,4% респондентів.

При прогнозуванні другого туру виборів, у всіх можливих парах переможцем виявився Філатов з великою перевагою. Однак варіант кандидатів на повторному голосуванні "Борис Філатов - Загід Краснов" в дослідженні "Рейтинг" не розглядався.

Загід Краснов раніше двічі безуспішно балотувався в мери Дніпра (фото: facebook.com/Zkrasnov)

Результати першого туру місцевих виборів у Дніпрі

У виборах на посаду глави міськради 25 жовтня прийняло участь 17 кандидатів. Явка в Дніпрі склала 28%.

Голоси виборців розподілилися наступним чином:

Борис Філатов ("Пропозиція") - 46,41% Загід Краснов ("Громадська сила") - 13,15% Олександр Вілкул ("Блок Вілкула" Українська перспектива") - 12,95% Сергій Нікітін ("Опозиційна платформа -"За життя") - 9,15% Сергій Риженко ("Слуга народу") - 8,71% Артем Романюков ("Демократичний альянс") - 3,05% Тетяна Ричкова ("Європейська солідарність") - 2,34% Мгер Куюмчан ("Батьківщина") - 0,9% Ігор Майденко ("Національний корпус") - 0,82% Тетяна Лампіка ("Партія зелених України") - 0,59%

Борис Філатов отримав 101 617 голосів і опинився на першому місці, але такого результату виявилося недостатньо для обрання в один тур. Як і на минулих виборах, Філатов буде боротися за крісло мера в другому турі (у 2015 році його опонентом був Олександр Вілкул).

За депутата міської ради Загіда Краснова проголосувало 28804 виборці. З великим відставанням від Філатова кандидат від "Громадської сили" посів друге місце і вийшов у другий тур. При цьому Олександр Вілкул набрав лише на 447 голосів менше Загіда Краснова (28357 голосів або 12,95%).