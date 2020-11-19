Выборы в Днепре: рейтинг кандидатов перед вторым туром

За должность мэра Днепра во втором туре выборов соревнуются действующий мэр Борис Филатов и депутат горсовета, активист Загид Краснов. Повторное голосование состоится уже в это воскресенье, 22 ноября. Какие шансы на победу у кандидатов, предвыборные прогнозы и рейтинги - в материале РБК-Украина.

Местные выборы в Днепре: главное

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Избиратели голосовали за новые составы областных, городских и районных советов, а также мэров городов.

В Днепре не удалось избрать городского голову в один тур, т.к. никто из 17 кандидатов не набрал свыше 50% голосов. После обнародования официальных результатов, ТИК назначила повторное голосование на 22 ноября 2020.

Во второй тур выборов мэра в Днепре вышли два кандидата, которые заняли лидирующие позиции по итогам первого этапа избирательного процесса:

мэр Днепра с 2015 года Борис Филатов ("Пропозиция") - 46,41%

депутат горсовета Загид Краснов ("Громадська сила") - 13,15%

Рейтинги Филатова и Краснова перед выборами

Согласно данным социологических исследований, накануне выборов у Бориса Филатова были самые высокие шансы на победу уже в первом туре.

Борис Филатов - лидер предвыборных рейтингов (фото: РБК-Украина)

Также по результатам опросов, наиболее вероятным оппонентом Филатова во втором туре мог стать Александр Вилкул, а не Загид Краснов, в отличие от фактических результатов голосования.

Так, мэр города занял первую строчку рейтинга в опросе Центра SOCIS за 26 сентября - 2 октября. Его ближайшим конкурентом оказался Александр Вилкул. Он занял второе место с отставанием в 40%. У Загида Краснова прогноз на выход во второй тур был невысоким. Ошибка выборки составила 3,5%.

Борис Филатов - 54,1% Александр Вилкул - 13,8% Загид Краснов - 12,0% Сергей Никитин - 8,3% Сергей Рыженко - 7,6%

Лидером предвыборного опроса Группы "Рейтинг" также был Борис Филатов. Его поддержало 48,5% опрошенных. На втором месте - Александр Вилкул с 14,9% , за Загида Краснова собиралось голосовать 13,4% респондентов.

При прогнозировании второго тура выборов, во всех вероятных парах победителем оказался Филатов с большим преимуществом. Однако вариант кандидатов на повторном голосовании "Борис Филатов - Загид Краснов" в исследовании "Рейтинг" не рассматривался.

Загид Краснов ранее дважды безуспешно баллотировался в мэры Днепра (фото: facebook.com/Zkrasnov)

Результаты первого тура местных выборов в Днепре

В выборах на должность главы Днепросовета 25 октября приняло участие 17 кандидатов. Явка в Днепре составила 28%.

Голоса пришедших на участки избирателей распределились следующим образом:

Борис Филатов ("Пропозиция") - 46,41% Загид Краснов ("Громадська сила") - 13,15% Александр Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") - 12,95% Сергей Никитин ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 9,15% Сергей Рыженко ("Слуга народа") - 8,71% Артем Романюков ("Демократический альянс") - 3,05% Татьяна Рычкова ("Европейская солидарность") - 2,34% Мгер Куюмчан ("Батькивщина") - 0,9% Игорь Майденко ("Национальный корпус") - 0,82% Татьяна Лампика ("Партия зеленых Украины") - 0,59%

Борис Филатов получил 101617 голосов и оказался на первом месте, но такого результата оказалось недостаточно для избрания в один тур. Как и на прошлых выборах, Филатов будет бороться за кресло мэра во втором туре (в 2015 году его оппонентом был Александр Вилкул).

За депутата Днепросовета Загида Краснова проголосовало 28804 избирателя. С большим отставанием от Филатова кандидат от "Громадськой силы" занял второе место и вышел во второй тур. При этом Александр Вилкул набрал только на 447 голосов меньше Загида Краснова (28357 голосов или 12,95%).