В мэры Киева зарегистрировали еще четырех кандидатов

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность главы горсовета. По состоянию на утро 24 сентября на кресло мэра официально претендуют 8 кандидатов.

Об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии.

В качестве кандидатов на должность главы Киевского горсовета зарегистрированы:

Диана Гранцева (самовыдвиженка);

Евгений Николенко (от партии "Голос");

Владимир Цикалевич (от партии "Экологическая альтернатива");

Андрей Краснощок (от партии "Батькивщина").

Ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского"), Михаил Поживанов ("Радикальная партия"), Ирина Верещук ("Слуга народа") и Виталий Кличко ("УДАР").

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, регистрация кандидатов завершается сегодня, 24 сентября.

Отметим, в материале "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов" РБК-Украина писало, что в Киеве на местных выборах основная борьба будет вестись за места в горсовете, где в тройку лидеров входят партии "УДАР", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Также сообщалось, что Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на то, что он проходит лечение от коронавируса в Германии.