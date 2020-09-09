Местные выборы 2020: что нужно знать об избирательной кампании в Украине

Очередные местные выборы в Украине будут отличаться рядом важных особенностей. Новые правила голосования и изменения в административно-территориальном устройстве существенно повлияют на ход избирательной кампании 2020. Подробно о том, что нужно знать перед выборами - на РБК-Украина.

Когда пройдут выборы

Согласно Конституции, голосование на местных выборах в Украине проходит в последнее воскресенье октября на пятый год полномочий действующих органов власти.

Верховная рада назначила дату очередных выборов - 25 октября 2020 года.

Кого будем выбирать

Этой осенью состоится голосование за кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов.

Местные выборы 2020 организованы на новой территориальной основе. В связи с укрупнением районов (их количество уменьшилось с 490 до 136), в образованных территориальных общинах этой осенью пройдут первые выборы. Таким образом, в октябре украинцы будут выбирать советы общин и депутатов в отформатированные райсоветы.

Большинство избирателей в Украине получит для заполнения по 4 бюллетеня:

для избрания главы населенного пункта (мэр/ поселковый/ сельский голова);

для избрания депутатов городского/ сельского/ поселкового совета;

для избрания представителей в районный совет;

для избрания депутатов областного совета.

Исключением является Киев, где избирателям выдадут по два бюллетеня со списком кандидатов на пост мэра и в городской совет. В Житомире, Кропивницком, Полтаве, Херсоне, Кривом Роге появится дополнительный бюллетень для голосования за кандидатов в райсоветы в городе.

Могут ли отменить голосование из-за коронавируса

Кабинет министров принял решение о продлении карантина из-за пандемии COVID-19 до 31 октября 2020. Однако по мнению экспертов, это не должно повлиять на ход избирательной кампании.

Местные выборы могут перенести лишь в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации. Главный санитарный врач Олег Ляшко сообщил, что голосование 25 октября отменят, если к этому времени 50% территории страны будут находится в "красной зоне" по уровню заболеваемости.

По мнению первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, основанием для переноса выборов может стать только введение режима чрезвычайного положения в стране.

Правовых оснований для отмены выборов в Украине нет, возможно только отсрочить голосование не более чем на 90 дней. Причиной такой отсрочки может стать объявление в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина.

Также она отметила, что в случае остановки избирательного процесса избирательную кампанию придется объявлять с самого начала. При этом все будет зависеть от политических предпосылок.

Выборы пройдут по новым правилам: что изменится

С 1 января 2020 вступил в силу новый Избирательный кодекс, который существенно меняет правила выборов в местные советы.

Голосование по мажоритарной системе будет проходить только в территориальных общинах с количеством жителей до 10 тысяч человек. В таком случае возможно самовыдвижение кандидатов. От одного округа депутатами могут стать от 2-х до 4-х человек (ранее 1 человек).

Выборы в местные советы населенных пунктов от 10 тыс. жителей пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов. Депутатские мандаты получат партии, которые преодолеют 5% барьер.

Внешний вид бюллетеней для голосования на местных выборах 2020 также изменится. Помимо выбора партии из предложенного перечня избиратель сможет проголосовать за конкретного кандидата от политсилы. В окружном бюллетене от каждой партии будут указаны фамилии от 5 до 12 человек.

Шансы получить депутатский мандат будут выше у кандидата из списка, набравшего более 25% избирательной квоты (число голосов, необходимых для получения одного депутатского мандата в совете).

Выборы мэров могут проходить в два тура для городов с населением свыше 75 тыс. Повторное голосование за кандидатов назначат, если ни один из них в первом туре не наберет абсолютного большинства (от 50%+1) голосов. В остальных населенных пунктах глав советов будут избирать на основании простого большинства.

Параллельное баллотирование на предстоящих выборах будет ограничено. Теперь кандидаты смогут одновременно избираться только на два уровня местных советов. Кандидат на должность мэра города с населением от 75 тыс. получит право одновременно выдвигаться только в горсовет своего населенного пункта.

Еще одним нововведением на местных выборах станет гендерная квота - не менее 40% представителей одного пола. Т.е. среди каждых пяти кандидатов партийного списка должно быть как минимум две женщины.

Изменения в Избирательном кодексе регламентируют правила предвыборной агитации. В частности, усилена ответственность за подкуп избирателей, запрещена агитация с предоставлением избирателям денег, товаров, продовольственных наборов с призывом поддержать или не поддерживать определенного кандидата/ партию.

Центральная избирательная комиссия упростила возможность голосования 25 октября 2020 года не по месту регистрации. Избирателю необходимо обратиться с заявлением в орган Государственного реестра для изменения избирательного адреса по месту фактического проживания. Это можно сделать онлайн до 10 сентября.

Кто будет баллотироваться в мэры

Еще до официального старта избирательной кампании в крупных городах стали известны имена некоторых кандидатов на пост городского головы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем намерении повторно баллотироваться на должность градоначальника несколько месяцев назад. В местных выборах также примет участие партия “УДАР”, лидером которой является Кличко. На пост мэра также выдвигаются:

Ирина Верещук от “Слуги народа”.

От “Голоса” на выборах 2020 в Киеве примет участие Сергей Притула.

Кандидатом от “Батькивщины” стал Алексей Кучеренко.

От ВО “Свобода” на выборы идет Андрей Ильенко.

Николай Томенко выдвигается от партии “Рідна країна”.

Борислав Береза баллотируется от “ЭкоПартии”.

Егор Фирсов от партии “Экологическая альтернатива”.

За кресло мэра Львова снова поборется Андрей Садовый. Он работает на должности городского головы с 2006 года.

Основными оппонентами Садового станут: Тарас Кльофа от “Слуги народа” (врач замначальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона), Руслан Кошулинский (ВО “Свобода”), Владимир Гирняк (“Гражданская позиция”), экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка (“Европейская солидарность”), депутат ВР IX созыва Ярослав Рущишин (“Голос”), общественный активист и депутат горсовета Игорь Зинкевич (“Варта”).

На выборах харьковского мэра в третий раз баллотируется действующий градоначальник Геннадий Кернес.

Среди кандидатов на пост главы горсовета Харькова: представитель политсилы "Оппозиционная платформа - За життя", бизнесмен Александр Фельдман, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер (“Слуга народа”), депутат харьковского горсовета Игорь Черняк (Блок Светличной "Разом"), архитектор, проректор Харьковской школы архитектуры Александра Нарыжная (“Голос”), волонтер Олег Абрамичев (“Европейская солидарность”), юрист Никита Соловьев (“Демократическая сокира”).

Действующий мэр Днепра Борис Филатов решил баллотироваться на должность городского головы во второй раз от партии "Пропозиция".

На местных выборах 2020 в Днепре примет участие партия Александра Вилкула "Блок "Украинская перспектива", однако сам политик еще официально не подтвердил свое участие в борьбе за пост градоначальника. От “Слуги народа” баллотируется Сергей Рыженко (депутат облсовета, главврач Днепропетровской областной клинической больницы). От “Оппозиционной платформы - За життя”- депутат горсовета Сергей Никитин. Экс-губернатор Игорь Куличенко стал кандидатом на местных выборах от “Нашего края”

Мэр Одессы Геннадий Труханов анонсировал свое участие в очередных выборах городского головы 25 октября от партии “Доверяй делам”. Труханов занимает пост с 2015 года, тогда он выиграл в первом туре.

В “Слуге народа” выдвинули на пост мэра Одессы актера-комика Олега Филимонова. От партии “Голос” на выборах 2020 баллотируется Наталья Делиева (руководитель одесской областной организации политсилы). Кандидатом от “Европейской солидарности” станет предприниматель и общественный активист Петр Обухов.

Ранее РБК-Украина писало, что изменилось в законодательстве и как правильно заполнять бюллетень в день местных выборов.

Напомним, эксперт "Опоры" рассказала о механизме проведения голосования в период пандемии.