Місцеві вибори 2020: що потрібно знати про виборчу кампанію в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відрізнятимуться рядом важливих особливостей. Нові правила голосування і зміни в адміністративно-територіальному устрої істотно вплинуть на хід виборчої кампанії 2020. Детально про те, що потрібно знати перед виборами - на РБК-Україна.

Коли пройдуть вибори

Згідно з Конституцією, голосування на місцевих виборах в Україні проходить в останню неділю жовтня на п'ятий рік повноважень діючих органів влади.

Верховна рада призначила дату чергових виборів - 25 жовттня 2020 року.

Кого будемо вибирати

Цієї осені відбудеться голосування за кандидатів в депутати міських, районних, обласних рад, мерів міст, голів сільських і селищних рад.

Місцеві вибори 2020 організовані відповідно до новї територіальної основи. У зв'язку з укрупненням районів (їх кількість зменшилася з 490 до 136), в утворених територіальних громадах цієї осені відбудуться перші вибори. Таким чином, в жовтні українці обиратимуть ради громад та депутатів у відформатовані райради.

Більшість виборців в Україні отримає для заповнення по 4 бюлетеня:

для обрання глави населеного пункту (мер/ селищний/ сільський голова);

для обрання депутатів міської/ сільської/ селищної ради;

для обрання представників до районної ради;

для обрання депутатів обласної ради.

Винятком є ​​Київ, де виборцям видадуть по два бюлетені зі списком кандидатів на посаду мера і до міської ради. В Житомирі, Кропивницькому, Полтаві, Херсоні, Кривому Розі з'явиться додатковий бюлетень для голосування за кандидатів в райради в місті.

Чи можуть скасувати голосування через коронавірус

Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину через пандемію COVID-19 до 31 жовтня 2020. Однак на думку експертів, це не повинно вплинути на хід виборчої кампанії.

Місцеві вибори можуть перенести лише в разі значного погіршення епідеміологічної ситуації. Головний санітарний лікар Олег Ляшко повідомив, що голосування 25 жовтня скасують, якщо до цього часу 50% території країни будуть знаходиться в "червоній зоні" за рівнем захворюваності.

На думку першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, підставою для перенесення виборів може стати тільки введення режиму надзвичайного стану в країні.

Правових підстав для скасування виборів в Україні немає, можливо тільки відстрочити голосування не більше ніж на 90 днів. Причиною такої відстрочки може стати оголошення в країні надзвичайного стану. Про це повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в інтерв'ю РБК-Україна.

Також вона зазначила, що в разі зупинки виборчого процесу виборчу кампанію доведеться оголошувати з самого початку. При цьому все залежатиме від політичних передумов.

Вибори пройдуть за новими правилами: що зміниться

З 1 січня 2020 вступив в силу новий Виборчий кодекс, який суттєво змінює правила виборів до місцевих рад.

Голосування за мажоритарною системою буде проходити тільки в територіальних громадах з кількістю жителів до 10 тисяч осіб. В такому випадку можливо самовисування кандидатів. Від одного округу депутатами можуть стати від 2-х до 4-х осіб (раніше 1 людина).

Вибори до місцевих рад населених пунктів від 10 тис. жителів пройдуть за новою пропорційною системою з відкритими списками, без можливості самовисування кандидатів. Депутатські мандати отримають партії, які подолають 5% бар'єр.

Зовнішній вигляд бюлетенів для голосування на місцевих виборах 2020 також зміниться. Крім вибору партії із запропонованого переліку виборець зможе проголосувати за конкретного кандидата від політсили. В окружному бюлетені від кожної партії будуть вказані прізвища від 5 до 12 осіб.

Шанси отримати депутатський мандат будуть вище у кандидата зі списку, який набрав більше 25% виборчої квоти (число голосів, необхідних для отримання одного депутатського мандата в раді).

Вибори мерів можуть проходити в два тури для міст з населенням понад 75 тис. Повторне голосування за кандидатів призначать, якщо жоден з них в першому турі не набере абсолютної більшості (від 50%+1) голосів. В інших населених пунктах голів рад обиратимуть на підставі простої більшості.

Паралельне балотування на майбутніх виборах буде обмежено. Тепер кандидати зможуть одночасно обиратися тільки на два рівня місцевих рад. Кандидат на посаду мера міста з населенням від 75 тис. отримає право одночасно висуватися тільки до міськради свого населеного пункту.

Ще одним нововведенням на місцевих виборах стане гендерна квота - не менше 40% представників однієї статі. Тобто серед кожних п'яти кандидатів партійного списку повинно бути як мінімум дві жінки.

Зміни у Виборчому кодексі регламентують правила передвиборної агітації. Зокрема, посилено відповідальність за підкуп виборців, заборонена агітація з наданням виборцям грошей, товарів, продовольчих наборів із закликом підтримати або не підтримувати певного кандидата/ партію.

Центральна виборча комісія спростила можливість голосування 25 жовтня 2020 року не з місцем реєстрації. Виборцю необхідно звернутися із заявою до органу Державного реєстру для зміни виборчої адреси за місцем фактичного проживання. Це можна зробити онлайн до 10 вересня.

Хто балотуватиметься в мери

Ще до офіційного старту виборчої кампанії в великих містах стали відомі імена деяких кандидатів на пост міського голови.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про свій намір повторно балотуватися на посаду градоначальника кілька місяців тому. У місцевих виборах також візьме участь партія "УДАР", лідером якої є Кличко. В мери також висуваються:

Ірина Верещук від "Слуги народу".

Від "Голосу" на виборах 2020 на Києві візьме участь Сергій Притула.

Кандидатом від "Батьківщини" став Олексій Кучеренко.

Від ВО "Свобода" на вибори йде Андрій Іллєнко.

Микола Томенко висувається від партії "Рідна країна".

Борислав Береза ​​балотується від "ЕкоПартіі".

Єгор Фірсов від партії "Екологічна альтернатива".

За крісло мера Львова знову побореться Андрій Садовий. Він працює на посаді міського голови з 2006 року.

Основними опонентами Садового стануть: Тарас Кльофа від "Слуги народу" (лікар замначальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону), Руслан Кошулинський (ВО "Свобода"), Володимир Гірняк ("Громадянська позиція"), екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка ("Європейська солідарність"), депутат ВР IX скликання Ярослав Рущишин ("Голос"), громадський активіст і депутат міськради Ігор Зінкевич ("Варта").

На виборах харківського мера втретє балотується чинний градоначальник Геннадій Кернес.

Серед кандидатів на посаду глави міськради Харкова: представник політсили "Опозиційна платформа - За життя", бізнесмен Олександр Фельдман, голова Харківської ОДА Олексій Кучер ("Слуга народу"), депутат Харківської міськради Ігор Черняк (Блок Світличної "Разом"), архітектор, проректор Харківської школи архітектури Олександра Нарижна ("Голос"), волонтер Олег Абрамічев ("Європейська солідарність"), юрист Микита Соловйов ("Демократична сокира").

Чинний мер Дніпра Борис Філатов вирішив балотуватися на посаду міського голови вдруге від партії "Пропозиція".

На місцевих виборах 2020 на Дніпрі візьме участь партія Олександра Вілкула "Блок" Українська перспектива", проте сам політик ще офіційно не підтвердив свою участь в боротьбі за посаду градоначальника. Від "Слуги народу" балотується Сергій Риженко (депутат облради, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ). Від "Опозиційною платформи - За життя" - депутат міськради Сергій Нікітін. Екс-губернатор Ігор Куліченко став кандидатом на місцевих виборах від "Нашого краю".

Мер Одеси Геннадій Труханов анонсував свою участь в чергових виборах міського голови 25 жовтня від партії "Довіряй справам". Труханов займає посаду з 2015 року, тоді він виграв в першому турі.

В "Слузі народу" висунули кандидатом у мери Одеси актора-коміка Олега Філімонова. Від партії "Голос" на виборах 2020 балотується Наталія Делієва (керівник одеської обласної організації політсили). Кандидатом від "Європейської солідарності" стане підприємець і громадський активіст Петро Обухов.

Раніше РБК-Україна писало, що змінилося в законодавстві і як правильно заповнювати бюлетень в день місцевих виборів.

Нагадаємо, експерт "Опори" розповіла про механізм проведення голосування в період пандемії.