Местные выборы: эксперты объяснили низкую явку избирателей

Низкая явка избирателей на местных выборах в Украине могла быть из-за большого разочарования украинцев в политических партиях. Избиратели увидели крайне бессодержательную кампанию и программы.

Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине".

По его словам, перестали обещать, в этот раз все происходило в формате "красивый город счастливых людей".

В день выборов группа "Рейтинг" опрашивала избирателей, которые не пошли голосовать. Самые распространяемые причины - по состоянию здоровья и проживание не по месту регистрации.

"Я бы сюда также добавил ответ "из-за эпидемии коронавируса" (10%). На самом деле, это один и тот же ответ: люди боялись коронавируса, боялись заражения. Это можно считать основным мотивом у людей, которые не пришли на участки", - пояснил РБК-Украина директор "Рейтинга" Алексей Антипович.

Аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев считает, что эта явка была как минимум достаточной для легитимности новоизбранных органов местного самоуправления.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%.

Отметим, местные выборы в Украине будут признаны действительными несмотря на низкую явку.