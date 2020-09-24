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Местные выборы: ЦИК аккредитовал первых международных наблюдателей

Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия аккредитовала первых 28 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на местных выборах. Они пройдут 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"На местных выборах аккредитовано 8 официальных наблюдателей от двух иностранных государств и 20 - от двух международных организаций", - говорится в сообщении.

ЦИК, в частности, аккредитовала девять наблюдателей - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов, 11 - от Украинского конгрессового Комитета Америки, четыре - от Словакии и четыре - от Испании.

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Отметим, что сегодня последний день подачи документов для регистрации на местные выборы.

Напомним, ранее ЦИК утвердил формы и цвет бюллетеней на местные выборы.

Кроме того, ЦИК принимает все необходимые меры для того, чтобы местные выборы прошли, а вопрос их переноса из-за пандемии лежит за пределами компетенции комиссии.

В Офисе президента отмечали, что единственным основанием для отмены выборов может стать резкий скачек заболеваемости COVID-19.

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