Місцеві вибори: ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія акредитувала перших 28 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах. Вони відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"На місцевих виборах акредитовано 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав і 20 - від двох міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, акредитувала дев'ять спостерігачів від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів, 11 - від Українського конгресового Комітету Америки, чотири - від Словаччини та чотири - від Іспанії.

Зазначимо, що сьогодні останній день подачі документів для реєстрації на місцеві вибори.

Нагадаємо, раніше ЦВК затвердила форми і колір бюлетенів на місцеві вибори.

Крім того, ЦВК приймає всі необхідні заходи для того, щоб місцеві вибори відбулися, а питання їх перенесення через пандемію лежить за межами компетенції комісії.

В Офісі президента відзначали, що єдиною підставою для скасування виборів може стати різкий стрибок захворюваності COVID-19.