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У ЦВК прокоментували можливість перенесення місцевих виборів

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 вересня 2020 09:36
У ЦВК прокоментували можливість перенесення місцевих виборів Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Центральна виборча комісія приймає всі необхідні заходи для того, щоб місцеві вибори відбулися. Питання перенесення виборів через пандемію лежить за межами компетенції ЦВК.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вірусна кампанія: чи піде влада на перенесення місцевих виборів".

"Режим надзвичайної ситуації, введення карантинних обмежень на сьогоднішній день не є юридичною підставою для непроведення виборів", - сказав заступник голови Центрвиборчкому Віталій Плукар.

Раніше РБК-Україна писало, що "Слуги народу" не бачать підстав для скасування або перенесення місцевих виборів.

При цьому в Офісі президента заявили, що єдиною підставою для скасування виборів може стати різкий стрибок захворюваності коронавірусом. Однак поки що ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, 10 вересня Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом про скасування місцевих виборів.

Крім цього повідомлялося, що Верховна рада планує найближчим часом схвалити законопроект про проведення виборів у період карантину.

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