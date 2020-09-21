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Рада ухвалить спеціальний закон для виборів під час карантину

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 вересня 2020 09:20
Рада ухвалить спеціальний закон для виборів під час карантину Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

У Верховній раді найближчим часом планують прийняти спеціальний закон про проведення виборів під час карантину. Відповідний законопроект розробила Центральна виборча комісія.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Вірусна кампанія: чи піде влада на перенесення місцевих виборів".

"ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом, до виборів, Верховна рада внесе і прийме", - розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Даний законопроект був зареєстрований в Раді ще в минулу п'ятницю. Самого тексту документа на сайті парламенту поки немає, але частина його норм дублює рекомендації уряду.

Нагадаємо, 14 вересня ЦВК схвалив проект закону, який повинен врегулювати особливості проведення виборів у період карантину.

Раніше РБК-Україна писало, єдиною підставою для перенесення виборів може стати різке погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом. При цьому зараз ситуація контрольована.

Також повідомлялося, що у парламенті поки що не бачать підстав для скасування виборів.

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