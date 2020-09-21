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Рада примет специальный закон для выборов во время карантина

Новина українською → Киев, Понедельник 21 сентября 2020 09:20
Рада примет специальный закон для выборов во время карантина Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

В Верховной раде в ближайшее время планируют принять специальный закон о проведении выборов во время карантина. Соответствующий законопроект разработала Центральная избирательная комиссия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вирусная кампания: пойдет ли власть на перенос местных выборов".

"ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная рада внесет и примет", - рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Данный законопроект был зарегистрирован в Раде еще в прошлую пятницу. Самого текста документа на сайте парламента пока нет, но часть его норм дублируют рекомендации правительства.

Напомним, 14 сентября ЦИК одобрил проект закона, который должен урегулировать особенности проведения выборов в период карантина.

Ранее РБК-Украина писало, единственным основанием для переноса выборов может стать резкое ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом. При этом сейчас ситуация контролируемая.

Также сообщалось, что в парламенте пока не видят оснований для отмены выборов.

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